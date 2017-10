Bednář: Chyby se dají najít vždycky, ale pozitiva už převažují

„Každý bychom si měli sáhnout do svědomí a zhodnotit si svůj výkon. Musíme se probrat, nebo to za nás udělají nahoře,“ vypravoval například po porážce od Sparty poslední zářijový týden.

Po nedělní jasné výhře 6:0 v derby nad Pardubicemi, kterou Hradec zakončil úvodní čtvrtinu a zároveň natáhl svoji sérii extraligových bezztrátových výher na pět, ale už měl pochopitelně pro hru týmu vlídnější slova.

„Pozitivní věci teď už převažují nad negativními,“ nechal se slyšet po výhře, která Hradci v první čtvrtině základní části přisoudila čtvrtou příčku a konečně příslušnost ke špičce, kde se tým v této sezoně chce pohybovat.

Takže konečně po rozpačitém začátku spokojenost?

Hokej je rychlá hra, je plná chyb a vždycky se dají najít. Proti Pardubicím už jich ale bylo docela málo.

V čem je ta změna?

Obrana funguje, brankář je výborný a konečně jsme začali trochu také dávat góly.

S příchodem Patrika Rybára jste je hlavně přestali dostávat. V čem je jeho největší přínos?

Těžko o něm stále něco říkat. Chytá úsporně a je vidět, že si hráči před ním věří. Víc si dovolí, protože vědí, že když z toho bude nějaká minela, tak to Patrik pochytá. Přináší nám to klid.

A také výhry. Už je to ten správný rytmus, který jste chtěli mít od začátku sezony?

Tohle je těžký a je potřeba být neustále skromný. Jsme sice na vítězné vlně, ale teď přijede Liberec, těžký soupeř, na kterého je potřeba se opět připravit. Série totiž může rychle skončit.

Předpokládám, že jste hodně rádi, že neskončila právě v derby s Pardubicemi. Co vám k němu podle vás pomohlo?

Pořádně jsme se na něj připravili. Jednak jsme věděli, že se Pardubice zvedají, z posledních čtyř zápasů měly dobrou bilanci. Jednak jsme právě v derby chtěli uspět, protože se tady z toho dlouho žije. Výsledek odpovídá tomu našemu přístupu.

Výsledek je víc než jednoznačný, byla z toho daleko nejvyšší výhra v sezoně.

Před zápasem jsem klukům říkal, že kdyby to bylo 2:0 jako předtím v Jihlavě, že by to nebylo špatný. Nakonec to bylo 6:0. Pro mě je ale důležitý herní projev, dívám se i na předvedený výkon. Z tohohle pohledu jsem spokojený, hrajeme dobrý hokej, zvedá se to.

Ten váš osobní vypadal hodně uvolněně. Spokojenost?

Beru to spíš jako shodu náhod, i když je pravda, že se mi v poslední době bruslí dobře. Proti Pardubicím to ještě bylo trochu zvláštní v tom, že bylo víc prostoru a že se mi to sešlo tak, že jsem se dostal do šancí. Přitom v zápasech před tím jsem šance vůbec neměl. Trochu i shoda náhod, ale je to příjemné, to zase nebudu říkat, že ne.

Do druhé čtvrtiny vstupujete zápasem s Libercem, jak moc to pro vás je těžký soupeř v tuto chvíli?

Těžký jako dneska každý jiný tým. Navíc mužstva se herně mění, hrají úplně jinak než před rokem či dvěma. Dneska jsou všichni nepříjemní soupeři a Liberec určitě nebude vůbec lehkým.