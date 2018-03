Hlinka se loučí: Ve Spartě končím, možná budu pokračovat jinde

„Ve sparťanském dresu jsem hrál naposledy,“ řekl Hlinka krátce poté, co přišel mezi novináře.

Oči vlhké, tvář pohnutou zklamáním.

Už bylo dlouho po zápase, měl na sobě košili a kalhoty. Po hokejové výstroji ani vidu, ani slechu. Symbolické, právě se totiž uzavřela jeho kariéra. Minimálně ta v hrdém klubu s velkým „S“ ve znaku.

Pro Spartu chtěl vybojovat ještě jeden velký úspěch, místo toho se Hlinka rozloučil už v předkole s Libercem. Skončilo jednoznačně, porážkou 0:3 na zápasy. „Jen podtrhlo naši sezonu, která prostě nebyla dobrá.“

Hlinka dělal pro prodloužení série maximum. V první formaci rozdával skvělé přihrávky, to on vymyslel při jedné z přesilovek tutovku pro Lukáše Pecha.

Cenu pro nejlepšího hráče večera z domácího táboru jistě nedostal jen z nostalgie.

Sparta ani potřetí nestačila na Liberec. Co rozhodlo o porážce?

Hráli jsme o všechno, museli jsme dnes vyhrát. Snažili jsme se naši hru změnit, hrát agresivněji. Hráli jsme doma, tak jsme se snažili hrát útočněji. Bohužel góly jsme do konce druhé třetiny nedali, měli jsme přesilovky, ale nespadlo nám to tam. Tak to bývá. Liberec byl trpělivý a čekal na minimum šanci. Hrál dobře do obrany, pak mu to tam spadlo a to víceméně rozhodlo zápas.

Trenér František Výborný připustil, že velkou roli tentokrát hrála psychika.

Jasně, že to dnes bylo o psychice. Byli jsme na hraně, museli jsme vyhrát. Liberec v tom měl obrovskou výhodu. Zvládl domácí zápasy perfektně, vedl 2:0 na zápasy a my jsme prostě museli vyhrát. Na konci utkání se ukázalo, že naše psychika není ideální. Bylo to o tom jednom gólu, který nakonec dal Liberec.

Sparťanská sezona končí neúspěchem. Proč jste nezvládli předkolo?

Těžko říct. Toto předkolo jen podtrhlo naší sezonu, která nebyla dobrá od začátku až do konce. Bohužel jsme potvrdili, že sezona byla špatná.

Už víte, zda budete dál hrát?

Za Spartu je to konec. Jestli budu hrát jinde, to uvidím.

Umíte si tedy představit, že budete ve své kariéře pokračovat?

Je to těžké, ale připouštím, že to možné je. Záleží samozřejmě na zájmu klubů. Fakt je ten, že sezonu jsem neměl dobrou. také mám nějaký věk a je dost možné, že prostě skončím.

Konec ve Spartě jste si určitě představoval jinak.

Ty konce nikdy nebývají nikdy moc veselé. Bohužel prakticky od listopadu jsem měl tu sezonu hodně těžkou. Několikrát jsem nebyl v sestavě, byl jsem mimo mužstvo. Co k tomu říct... poslední sezona ve Spartě byla z mé strany hodně špatná.

Napadlo vás během utkání, že možná hrajete za Spartu naposledy?

Určitě jsem to měl v hlavě. Nebylo to jednoduché. Věděl jsem, že když dnes prohrajeme, tak to bude můj poslední zápas ve sparťanském dresu.

Myslíte si, že v sobě ještě najdete chuť do letní dřiny a tréninků?

To je ta otázka. Uvidím, možná už chuť ani nenajdu. Vždycky jsem byl zvyklý docela tvrdě trénovat, v mém věku toho sice člověk vydrží daleko méně než dřív, ale tréninku se nebojím. Myslím si, že zkusím trénovat. Pak uvidím, co mi na to poví hlava a tělo. Počkám, jestli třeba někdo z ostatních klubů nepřijde a neřekne, ať jim jdu ještě pomoct. Třeba by mě to oslovilo. Zároveň ale vím, že hokej jde strašně kupředu. Předpokládám, že nikdo nebude chtít pomalu dvaačtyřicetiletého hokejistu.

Nabídka dalšího angažmá vám zkrátka musí dávat smysl.

Přesně tak. Musí mi to dávat smysl, určitě nebudu hrát jen kvůli tomu, abych si někde udělal nějakou čárku v tom, že odehraji ještě jednu sezonu, padesát zápasů kdekoliv jinde.