Případ Janus: v Lize mistrů chytá, v české extralize stojí

Když se v úterý postavil do branky v úvodním semifinále Ligy mistrů proti švédskému Växjö, měl za sebou téměř třítýdenní herní přestávku.

„Dlouho jsem nebyl v brance, takže jsem odpočatý... Určitě to pro mě není dobré, skoro měsíc jsem stál, ale musím makat na trénincích a nesmím si nic připouštět,“ řekl Jaroslav Janus po domácí remíze 1:1, která ponechala Liberci naději na postup do finále evropské soutěže.

Janusovu pauzu nezpůsobilo zranění nebo jiná zdravotní indispozice. Liberečtí trenéři mají vyrovnanou brankářskou dvojici a chytat zkrátka může jen jeden. Šanci v poslední době dostával v extralize ten mladší: Roman Will, který si vloni vybudoval v Liberci pozici vedle dalšího slovenského gólmana Jána Lašáka.

Jaroslav Janus na sebe před rokem upoutal pozornost skvělými výkony v Litvínově. Letošní sezonu začal ve Slovanu Bratislava, tam však neodehrál jediný zápas. „Nic podobného jsem nezažil a věřím, že už ani nezažiju. Tak dlouho jen trénovat nebylo příjemné,“ říkal tenkrát.

Když se proto objevila nabídka z Liberce, příliš se nerozmýšlel. K týmu Bílých Tygrů se Janus coby posila připojil začátkem listopadu a po jediném tréninku hned naskočil do zápasu s Třincem. Vedení libereckého klubu tehdy reagovalo na nepříznivý vývoj sezony posílením v brankovišti, kde předtím vládl Roman Will.

Po svém příchodu pod Ještěd se Jaroslav Janus podepsal pod úspěchy severočeského týmu v Lize mistrů. V brance byl u senzačního postupu před švédskou Frölundu do čtvrtfinále a následně pomohl Tygrům i do semifinále přes švýcarský Curych.

V domácí extralize naposledy nastoupil 20. prosince v domácím extraligovém zápase s Mladou Boleslaví. Po první třetině, která skončila 2:2, byl však střídán.

A od té doby jen čekal. Dalších sedm zápasů odchytal Will. „Roman chytá v extralize výborně a trenéři se prostě rozhodli pro něj,“ říká Janus smířeně. Další šanci dostal až v úterý - proti Växjö v semifinále Ligy mistrů. Před jediným inkasovaným gólem pokazil rozehrávku, ale další šance lídrů švédské ligy spolehlivě pochytal. „Snažil jsem se tu chybu rychle vytěsnit z hlavy. Další rozehrávky jsem radši dával forhendem na jistotu na plexisklo,“ řekl Janus.

Zápasy v Lize mistrů si užívá. „Hraje se tady pěkný kombinační hokej, kdežto v extralize se hraje víc do obrany, hodně puků se nahazuje a nikdo nechce nic vymýšlet,“ všiml si.

Naopak v extralize by to podle něj z liberecké strany chtělo zjednodušit hru. „Jsme na spodku tabulky a možná nás to svazuje, ale pořád je hodně zápasů, aby se to otočilo a my jsme chytili nějakou šňůru vítězství,“ věří. Zítra hrají hokejisté Liberce doma v extralize s Vítkovicemi.