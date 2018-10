Vychytal Spartu, nahrál na gól. Už chybělo jen se trefit, zářil Janus

„Lepší už to asi být nemohlo. Snad jen kdybych dal ještě gól. Ale i asistence potěší, zvlášť, když je to na vítěznou branku,“ zářil Jaroslav Janus po výhře Litvínova 2:1 na ledě extraligového lídra Sparty.

Rozhodující moment zápasu se odehrál v 52. minutě, při pobytu sparťana Buchteleho na trestné lavici. Janus rozehrál puk na útočnou modrou na Hanzla, který se uvolnil na pravém kruhu a prostřelil Davida Honzíka na vyrážečku.

„Šel jsem k tomu puku pomalu, nijak jsem nespěchal, aby jejich beci neměli žádný signál, že tam budu puk dávat zpátky. Viděl jsem, že už se obraceli na střídačku a naši byli nahoře, tak jsem to jen poslal po ledě a vyšlo to se štěstím,“ popsal pro ČTK klíčový okamžik devětadvacetiletý odchovanec Prešova.

Z druhé strany hřiště úplně dobře neviděl, jestli puk propadl do branky. „Martin Hanzl udělal protisměrnou kličku, vystřelil na vyrážečku. Nevím, jestli to gólmanovi prošlo pod rukou. Neviděl jsem to dobře a góly, které dáme my, moc na kostce neukazují. Ale byl to výborný pocit, když jsem zjistil, že byl gól,“ usmál se Janus.

Od té chvíle věřil, že Litvínov už výhru nepustí a utne čtyřzápasovou sérii porážek. „Měl jsem dobrý pocit. Proti nedělnímu zápasu v Plzni (1:4) jsme hráli o třídu lépe. A já poprvé na tomto stadionu vyhrál. Asi budu muset něco v kabině zaplatit,“ tušil Janus, jenž za Spartu nastupoval v sezoně 2014/15.

Litvínov skvěle vstoupil do extraligy, kraloval soutěži, teď to ale byla zase dlouho bída. Šňůra proher způsobila propad tabulkou a nápadně připomínala loňské barážové trápení.

„Teď jsme zase hráli všichni. Když jeden napadal, tak napadal i ten druhý. Hráli jsme kompaktně, všichni dopředu a všichni dozadu, nenechávali jsme sparťanům moc prostoru. Měli jsme víc energie,“ vypozoroval brankář. „Čekal jsem ze strany Sparty živější hokej. Je těch zápasů hodně, máme toho dost, ale my jsme dnes byli lepším týmem a vypadalo to tak i na ledě,“ tvrdil Janus. Litvínov stejně jako Sparta odehrál tři duely ve čtyřech dnech.

„Bylo potřeba regenerovat, jíst, spát a snažit se jít do zápasů dobře připravení, hlavně hlavou. Musím vyzdvihnout kluky, jak hráli obětavě,“ chválil Janus, jehož dobrých výkonů si všimli trenéři slovenské reprezentace a nominovali ho na listopadový Německý pohár.