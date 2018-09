Vážím si druhé litvínovské šance, tvrdí Janus. Vrátil se jako hubeňour

Znova po jednosezonní odmlce. „Je tak hubený, že ho nepoznáte! Což je dobře; když odcházel, byl docela oplácaný. Asi se tady měl dobře, pochopil to a vrátil se zpátky,“ popichoval ho Orct.

Janus to bral s humorem. „Poslední rok mi nedávali jíst, tady asi zase budu přibírat,“ šklebil se. „V minulé sezoně jsem i s Ligou mistrů odchytal jen nějakých 16 zápasů, nebylo to ideální. Jen jsem odpočíval.“

Jaká je ideální váha pro něj jako pro brankáře? Janus to neřeší. „Ale když je gólman lehčí, cítí se rychlejší v bráně. Nemusíme přibírat, nepotřebujeme se srážet. Víc záleží na hlavě, dělá 80 procent výkonu.“

Poslední ročník strávil Janus ve Slovanu Bratislava v KHL, než mu jako nepotřebnému řekli sbohem, potom vypomáhal v Liberci.

„Ve Slovanu měl se mnou chytat Kanaďan Brust, nakonec šel pryč, zůstal jsem sám. Přivedl Štěpánka, pak i Mazance. Zvláštní situace. Přípravu jsme dělali prakticky s jednou lajnou, která by KHL hrála, ještě týden před ligou se nevědělo, jaký máme kádr. A podle toho sezona vypadala,“ líčí Janus.

Posílený úspěšným působením v Litvínově si přitom věřil. „Chtěl jsem jako Slovák reprezentovat slovenský klub, Bratislavu a celou zemi. Ale vedení se takhle rozhodlo, tak jsem si musel sbalit švestky a bohatší o další životní zkušenosti si hledat působiště jinde.“

Sehnal Liberec, kde kryl záda Willovi. „Šel jsem tam, byli jsme předposlední a jsem rád, že po mém příchodu se to zvedlo až do předkola. Škoda čtvrtfinálového vyřazení od Hradce,“ litoval. „Celkově nemůžu být se sezonou spokojený.“

O to větší motivaci teď cítí. Ukázat, že je v 28 letech brankářem, na kterého je spolehnutí. „Chci přesvědčit trenéry, že chytat umím. Jsem plný energie a mám další chuť do hokeje,“ hlásí Janus.

Když rodák z Prešova poprvé přicházel do Litvínova v létě 2015, neměl snadnou pozici. Po historickém titulu nahrazoval hvězdného Pavla Francouze, jednoho ze strůjců zlatého zázraku. V prvním roce se ještě hledal a Vervu zachraňoval v baráži, ve druhém už zářil naplno, měl třetí nejlepší čísla v extralize.

„Na tu moji poslední sezonu v Litvínově chci navázat. Jsem velmi rád, že o mě klub projevil zájem. Ani chviličku jsem neváhal. Znám prostředí, lidi, hráče, skoro všechno, co se týká hokeje. Vážím si té druhé šance. Budu se snažit, abychom každý zápas zvládli. A aby sezona byla, jakou si představujeme.“

Což znamená hlavně neopakovat barážový horor. Janus jen zpovzdálí sledoval, jak se Verva zachránila až na poslední chvíli. Bylo to ještě kritičtější než v baráži 2016.

„Teď šlo do posledního zápasu o všechno, tomu se chceme vyhnout. Vím, čím si prošli. Zažil jsem baráž taky, ale ta první byla pokojnější. Bylo to těžké na psychiku, ale zvládli to. Klobouk dolů. Přišli noví lidé, noví hráči a věřím, že jsou ti správní, kteří chtějí vyhrávat.“

Janus startuje do sezony ve dvojici s novicem Miroslavem Hanuljakem, až později se připojí Michael Petrásek, který je po operaci ramena. Pavel Kantor, který baráž dochytal, odešel do Mladé Boleslavi.

„S Petym si sedli po lidské stránce, což je strašně důležité,“ tvrdí Orct, který Petráska za minulý ročník hájí. „Trošku se na něj zapomíná, ale měl dobrou sezonu. Zabrzdilo ho jedno zranění a nevyšla mu baráž... Tedy nevyšla, to jsem řekl blbě. Nechytil nájezd v baráži. Jasně, nedokončil už druhou baráž, ale nešlo jen o gólmana. Svezl se s výkonem mužstva. Když tým ví, že mu momentálně nejdou nájezdy, nemůže dopustit, aby nám jeli každý zápas třikrát sami na bránu.“

Přípravné utkání Litvínov - Chomutov. Zleva Martin Šťovíček z Chomutova, František Gerhát z Litvínova a brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Podobně Orct vidí i Januse v jeho první litvínovské, taky barážové sezoně. „I když se říkalo, že mu nevyšla, statisticky to není pravda; byl devátý z brankářů po základní části. Že se pak výsledek gólmana sveze s týmem, který pohltí jeho formu, je naprosto logické. Žádný brankář, když mančaft před ním hraje houby, neuchytal sezonu ve statistikách na prvních třech místech,“ míní trenér, jenž brankáře nově cepuje i v reprezentaci.

A jeho moderní tréninkové metody si Janus pochvaluje. „Už dřív jsem se tady na stadion vždycky těšil. Stále se na něčem pracovalo, každý trénink jsme se snažili něco zlepšit. To platí i nyní,“ tvrdí Janus. „Zdeněk je v tomhle super, že je velmi kreativní. O zábavu mám postaráno, jen je potřeba ji pak přenést do výkonů v extralize.“