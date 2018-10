Tajemství litvínovského úspěchu dle Januse: klid a neskuteční fanoušci

Spojení Janus - Litvínov i po roční odmlce funguje. „Proč? Je tady takový klid! A fanoušci jsou neskuteční. Čerpám od nich energii a cítí ji i celý tým.“

V úspěšnosti zákroků není v soutěži nejlepší, s 93,41 procenty mu patří šestá příčka, ale jeho výkony dodávají mužstvu pohodu.

„Chytá parádně, od toho se odráží celá naše hra. Když to zavře, kluci před ním taky hrají dobře,“ vnímá asistent Radim Skuhrovec.

Janus vždycky čapne něco navíc a ještě k tomu v klíčových chvílích. Přitom loni neměl ve Slovanu Bratislava ani start a v Liberci jen patnáct.

„Nebál jsem se, že mi bude chybět herní praxe, protože si věřím. Vím, že mám natrénováno a že jsem připravený dobře jako na každou sezonu,“ neohlížel se na trudný loňský ročník. „Samozřejmě to bylo těžké na psychiku, ale i to k hokeji patří. Jsem rád, že jsem se vrátil do Litvínova. Dostal jsem důvěru a prostor a snažím se to oplácet výkony.“

Pohádkové entrée do sezony si užívá on i celá Verva.

„Je tu nový trenér i nové vedení, očekávaní bylo, že se začne trošku vyhrávat. Ale šesti výhrami jsme je trochu překvapili,“ pousmál se Slovák, ale na tabulku prý nedívá. „Poslední dva zápasy jsme ubojovali, máme stále na čem pracovat. Hrajeme obětavě, blokujeme střely, a když někdo včetně mě udělá chybu, ostatní ji uhasí.“

Příště už možná naskočí v nových betonech, dosud chytal v loňských. „Už potřebuji novou výstroj. Psal jsem Ježíškovi, ať ji pošle co nejdřív. Stará už je měkká, vybitá, člověk to cítí i při odrazech na tyčkách.“