Musíme gólmanovi sebrat oči, radí Pavelka hradeckým střelcům z branky

„Stejně jako předtím v Norimberku jsme ze soupeřových brankářů nadělali gólmany pro reprezentaci. Pak v Rouenu dostaneme gól v oslabení a po jednom brejku a jedeme domů takovou štreku bez bodů,“ posteskl si Pavelka po porážce 0:2 v Rouenu, která společně s páteční prohrou 3:4 po prodloužení v Norimberku nedává hradeckému týmu moc šancí na postup ze skupiny do vyřazovací části.

Největší problém, proč jste z těch dvou zápasů přivezli jediný bod, je asi jasný: špatná koncovka. Souhlasíte?

Jasně, trápí nás. Co nám je platné, že tým přestřílíme, když nic nedáme. Zatím to byla Liga mistrů, ale už se blíží extraliga a my šance musíme proměňovat, abychom zápas vyhráli. Na nula gólů se vyhrát ani nedá.

Tenhle problém se s vámi táhne ve všech zápasech Ligy mistrů, řeší se to v kabině, jak z toho ven?

Řeší, ale nedělal bych si z toho zase tak těžkou hlavu, věřím, že se to zlomí. Pro nás je důležité, že se to zlomí, my to hlavně v jejich zápasech musíme do branky dotlačit, abychom góly dávali.

Svůj podíl na tom ale mohou mít i kvalitní brankáři soupeře.

To sice mohou, ale i když jejich brankář chytá dobře, tak jim góly dávat musíme.

Poradíte jako brankář recept svým spoluhráčům, jak na to?

Třeba teď toho jak brankář Norimberku i Rouenu pochytali spoustu, ale my situace před nimi musíme řešit lépe. Cpát se před ně, sebrat jim, jak my říkáme, oči, aby neviděli na puk a ten pak dostat do branky.

V Rouenu se to vašim spoluhráčům nepovedlo ani jednou.

Přitom první třetinu jsme byli lepší, měli jsme dát tři góly a bylo by po zápase. Bohužel ve druhé jsme udělali několik faulů, hráli jsme hodně ve čtyřech a jednou i ve třech, a oni v přesilovce dali gól.

Jednou vyloučení šlo i za vámi za posunutí branky?

Bohužel se stalo, ale já jsem se odrážel od tyčky, jak to dělám a branka asi tolik nedržela.

Dvě prohry vám hodně vzdálily postup ze základní skupiny Ligy mistrů. Jakou šanci podle vás ještě máte?

Ještě nějaká je a s Finy, se kterými hrajeme, se o to ještě pokusíme. Pro nás je ale teď důležité, abychom si po těch dvou zápasech a hlavně náročném cestování odpočinuli a připravili se na začátek extraligy.

Jak to nejlépe udělat?

Oklepat se a jet do Prahy na Spartu s čistou hlavou. Kluci hokej hrát umějí, systém, který praktikujeme, má hlavu a patu, hrajeme dobře, jen tomu chybějí ty góly, abychom vyhrávali.