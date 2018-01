Pavelkův týden výher. Těší mě důvěra trenérů i týmu, děkuje gólman

Jeho úspěšnou bilanci z minulého týdne kazí jen prohrané derby s Pardubicemi.

Byl to ale také jediný zápas ze čtyř, na který byl Jaroslav Pavelka připravený a do kterého jako náhradní gólman nezasáhl.

Ve zbývajících třech slavil se svým týmem vítězství, ve všech odchytal celých 60 minut. „Zachytal jsem si opravdu pořádně,“ netají nad svojí brankářskou bilancí z minulého týdne.

Byla vydatná. V úterý a ve středu se podílel na dvou výhrách Vsetína v 1. lize v Benátkách nad Jizerou (4:2 a 9:1), kam jezdí od října hostovat. V pátek kryl záda Patriku Rybárovi v extraligovém derby s Pardubicemi a třešnička na dortu přišla v neděli, kdy svým výkonem výrazně přispěl k extraligové výhře 3:1 nad Libercem.

Byla z těch tří nejtěžší?

To nevím, ale nebyl to pro nás lehký zápas.

Jak jste se v něm cítil znovu jako extraligový gólman?

Já od začátku velmi dobře. Na Liberci bylo vidět, jak moc chce. Jeho hráči hodně chodili před branku, ale kluci mi pomáhali, hodně střel zblokovali.

Byla z toho výhra, jak jste si ji užil?

Pro mě tohle je krásný pocit. Moct slavit s našimi fanoušky výhru je paráda, za to bych jim rád poděkoval.

Vy jste na tyhle pocity v dresu Hradce dlouho čekal, ale v letošní sezoně se to otočilo. S výjimkou vašeho úvodního zápasu s Kometou jste vždycky, když jste nastoupil, alespoň bodovali. Hodně velká vzpruha?

Vidíte, tohle ani nevím. Že to ale tak je, není jen moje zásluha, ale celého týmu.

V této sérii je i zápas v Liberci, kde jste nastupoval za stavu 0:3, přesto z toho byl alespoň bod, což se vám dřív nedařilo...

Tým má svoji kvalitu a umí se semknout i ve chvíli, kdy se nedaří.

Kdy jste se dozvěděl, že proti Liberci nastoupíte i nyní v domácím prostředí?

Tohle určují trenéři většinou den před zápasem, abychom se stihli připravit, tak to bylo i tentokrát. Já jsem byl rád, že to tentokrát nebylo po tak dlouhé době, naposledy jsem chytal na začátku ledna v Chomutově. Když chytáte častěji, tak si přece jen rychleji zvykáte na spoluhráče, na systém. Za tuhle důvěru trenérů jsem rád, cítím ji i u týmu.

Minulý týden jste dvakrát chytal i za Vsetín, už jen cestování muselo být náročné?

Naštěstí nebylo. V extralize jsme hráli doma a Vsetín hrál dva zápasy v Benátkách nad Jizerou. Nejprve dohrávku a o den později klasické kolo. Před prvním zápasem mě vyzvedli v Hradci, přes který jeli, po druhém mě tam zase vyložili.

Jak se vám líbí podobné spojení extraligy a 1. ligy?

Jsem rád, že jsem tuhle šanci dostal. Když do Vsetína jedu, prostor dostanu, navíc se daří i týmu, zvedl se, takže to je příjemné.

Vsetín je hokejová tradice, jak tohle vnímáte?

S tím souhlasím, stejně jako v Hradci tam jsou skvělí diváci, kteří hokej milují. A atmosféra na zápasech výborný, nejen proto, že tam slivovice teče proudem.

Už v úterý hrajete na Spartě, co se dá očekávat?

Možná podobně urputný hokej jako s Libercem. Spartě se stejně jako Liberci nedaří, chce být někde jinde. Navíc v extralize teď do konce základní části asi jiné zápasy ani nebudou, každý o něco hraje. I teď na Spartě to bude o tom, kdo to víc urve.

A Vsetín v týdnu, kdy Hradec čekají tři extraligové zápasy?

To se také uvidí i podle dohody trenérů a klubů. Ve středu ale hraje v Ústí, a pokud k dohodě dojde, tak rád pojedu.