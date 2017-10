Branky, body, Roubík. Ústecká ikona má tisící bod v první lize

Famózní. Obdivuhodné. A téměř jistě i nedostižitelné. „Asi mě už nikdo nepřekoná, protože jenom já jsem takový blbec, že hraju celou dobu v 1. lize,“ tvrdí čtyřicetiletý bourák, který v 992 zápasech nasázel 456 gólů a přidal 544 asistencí.

Když nastupoval do středeční partie v Havířově, scházely mu do bájné hranice čtyři body. Ve fantastickém obratu z 1:4 na 8:4 je udělal. Dva góly, dvě přihrávky a spoluhráči už ho plácali po zádech.

Roubíkova čísla v 1. lize Beroun 145 zápasů 36 gólů, 46 asistencí 82 bodů

Chomutov 46 zápasů 18 gólů, 8 asistencí 26 bodů

Hradec Králové 433 zápasů 194 gólů, 261 asistencí 455 bodů

Ústí nad Labem 368 zápasů 208 gólů, 229 bodů 437 bodů



Celkem 992 zápasů 456 gólů, 544 asistencí 1 000 bodů

„Já ani nevěděl, že tisícovka padla. Měl jsem druhou asistenci, v přesilovce nám vyšel vzorec, který jsme nacvičili. Až na střídačce mi trenér řekl, že to je tisící bod, a kluci mi začali gratulovat,“ líčí Roubík. „Zdálo se mi to předčasné a zbytečné, když ještě nebylo úplně rozhodnuto.“

Havířovský klub si milníku nepovšimnul, slávu chystá Slovan na sobotní duel s budějovickým Motorem. Nelituje Roubík, že si jubilejní bod neschoval na doma? „Vůbec. Bůhví, jestli proti Motoru gól dáme. Je strašně těžké se prosazovat, proto jsem rád, že se naší lajně daří,“ zmínil parťáky Melku a Smolku.

Příznivci mu vyvěsili na stadionu počitadlo bodů a zápasů, transparenty pravidelně aktualizují. V sobotu u bodů zasvítí tisícovka. „Pro fanoušky úžasný nápad, pro mě ale bylo mnohem těžší góly a nahrávky střádat, aby se to na plakátech hýbalo,“ doznal Roubík, že cítil tlak.

I proto se mu ulevilo, že má první ze dvou tisícovek odškrtnutou už v 9. kole. „Když se začne psát o rekordech, jde to hůř. Sám jsem počítal, že nejdřív udělám tisíc zápasů.“ Pokud už žádný nevynechá, přijde to 25. října v Karlových Varech.

Body a starty sbíral v Berouně, Chomutově, Hradci Králové a Ústí. „Kdyby chtěl, mohl hrát dlouhá léta extraligu. Je rozdílový hráč, po takovém touží každý,“ míní olympijský vítěz a bývalý kanonýr Jan Čaloun, jeden ze šéfů Slovanu. Roubík však o sobě říká, že není přecházecí typ.

Na svůj první bod si nevzpomíná. „Byl v Berouně, ale nevím, jestli šlo o gól, nebo nahrávku; 20 let je dlouhý čas,“ usmívá se vyhlášený útočník. Na poslední bod ještě nemyslí. „Koukal jsem do statistik a říkal jsem si, že by bylo fajn dát ještě 25 gólů v základní části, abych je zaokrouhlil na 400. S play-off bych se blížil k pětistovce. Do důchodu ještě nechci. Miluju ten pocit, když se s klukama radujeme z gólu. To je ve sportu nejvíc.“

Anketa Čím je výjimečný útočník Roubík, který dosáhl na prvoligový milník, tisíc bodů v soutěži?

Vladimír Evan sportovní ředitel Slovanu Ústí Má vrozený čich na góly i na asistence. Když jiný střílí, on puk ještě podrží a pak nahraje; z Doležala, Roda či Tůmy udělal bodující hráče. To se těžko učí, má shůry dáno.

Jan Čaloun olympijský vítěz a jednatel Slovanu Ve finální fázi je absolutně nepředvídatelný. Nahrát, střílet? Rozhodne se ve zlomku vteřiny. A má hrozně překvapivou střelu. Kouká úplně jinam, ale vystřelí přesně tam, kam chce.

Miroslav Mach trenér Slovanu Ústí Takový hráč jako Jarda se narodí jednou za sto let! Výjimečný je hlavně tím, že to má v hlavě srovnané a že má šikovné ruce a hokejové myšlení. Je vzorem pro ostatní.