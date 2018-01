Špaček: Jágr bude pod tlakem i v Kladně. A může se objevit i v extralize

Takže nemáte přehnaná očekávání?

Nikdo neví, jak rozsáhlé je nebo bylo jeho zranění a jestli vůbec bruslí. Sám jsem na to zvědavý, je kolem toho samozřejmě velký humbuk. Pokud chce hrát s Kladnem baráž, tak musí stihnout patnáct zápasů, takže má nejvyšší čas. Přestupní termín končí ve středu.

Dovedete si představit, jaké by to bylo vrátit se, když člověk dlouho nehraje a když za sebou bude mít navíc dlouhý přelet a časový posun?

Já spíš věřím tomu, že v Kladně mají nějakou koncepci a je domluvený s trenéry. Že vědí, jak to asi bude probíhat a jak se cítí. Aspoň doufám, že o tom něco vědí. Pro staršího hráče samozřejmě není jednoduché se vrátit a naskočit do rozjetého vlaku. Já bych WSM ligu vůbec nezatracoval, má dobrou kvalitu. Pro Jardu je výhoda, že bude hrát za tým, který patří mezi čtyři nejlepší. Když ho nebude limitovat zranění, tak to bude obrovská pomoc pro Kladno. Jakmile bude hrát napůl, tak je to špatný.

WSM liga má svou kvalitu, přesto je to oproti NHL obrovský výkonnostní skok. Dá se odhadnout, jak se bude Jágrovi dařit?

Samozřejmě to bude těžké, protože bude tlak od lidí, kteří se na něj budou chodit koukat, budou vyprodané stadiony. Spíš se musí cítit dobře on sám. A všichni moc dobře víme, že pokud se necítí dobře nebo pokud hraje se zraněním, tak to není on. Riskovat kariéru kvůli tomu, že chce hrát a pomoct Kladnu... On sám musí vědět, jak na tom je.

Jágr se může zapsat nejen na soupisku Kladna, ale také na soupisku některého extraligového týmu. Myslíte, že k tomu dojde?

Myslím, že to k tomu směřuje. Nikdo neví, jaký tým si vybral nebo s kým je v kontaktu - to se bude určitě mlžit. Ale nejdůležitější je, aby se dal dohromady on sám. Jestli je rozhodnutý pomoct Kladnu, tak pro to udělá všechno. A to ostatní bude řešit až potom.

Ale registraci musí vyřešit už teď - ve středu končí přestupní termín.

Samozřejmě musí být zapsaný na střídavý start. To je otázka manažerů, kteří to budou tajit a pak to bude takový trumf.

Mluvil jsem s Martinem Strakou a říkal, že má o Jágra zájem. Půjde do Plzně, kde působíte jako asistent trenéra?

Myslím, že jsou tři čtyři týmy, které by ho chtěly. Martin a Jarda jsou samozřejmě velcí kamarádi, něco spolu prožili. Ale jsou tam další týmy jako Hradec, možná Třinec. To jsou kluby, které mají ambice, aby vyhrály titul. Když bude Jarda zdravý, tak může být velké lákadlo a pomoc.

Pro Plzeň by kromě přátelství se Strakou mohlo hrát i to, že je poměrně blízko od Kladna a že je tam asi největší šance udělat titul, který mu chybí ve sbírce. Může to u Jágra hrát roli při rozhodování?

Nahoře jsou tři týmy, které dominují extralize, s Brnem čtyři. Vzdálenost do Plzně je asi nejpřijatelnější. Ale nespekuloval bych. Vrací se hlavně do Kladna a tam musí odehrát zápasy, takže bych to nechal být.

Jágr by byl tahák pro lidi, ale jaké by to bylo posílení pro Plzeň, která po sportovní stránce funguje výborně?

Bylo by to hlavně o tom, aby si sedla kabina. Když přijde taková osobnost, tak to není jednoduché. Kabina v Plzni teď funguje fantasticky. Mertl, Gulaš a další kluci, kteří přišli, zapadli velmi dobře. Je tam velmi dobré ovzduší. Někdy takový zásah funguje, někdy ne. Bylo by jenom na nich, aby si to spravili, aby všechno fungovalo dál. V Plzni máme lídry, kteří tým táhnou, věříme jim, a takový příchod by byl zásah. I Martin Straka dobře ví, že není úplně jednoduchý hrát s Jardou Jágrem. Máme nějaké vazby, které fungujou. Ty bychom chtěli dodržet. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.

Pro Plzeň by bylo dobré, že by se v Kladně rozehrál.

To je jedna věc, druhá je, že by přišel do rozjetého play-off. Kluci budou trénovat a tři týdny se připravovat na play-off a najednou by tam přišel takový zásah. To by nebylo jednoduché pro hráče ani pro trenéry. A pokud by mohl naskočit až později, tak to není úplně optimální. Jiné by bylo, kdyby přišel rovnou k nám. Teď je jeho priorita Kladno, takže je to spíš na vážkách.

Jágr se letos trápí. Jak moc je to ovlivněno tím, že neabsolvoval přípravný kemp s Calgary?

Hlavní problém byl, že nedostal novou nabídku od Floridy, se kterou počítal. Byl zklamaný a nevěděl, co se bude dít. Dlouho hledal nový tým, kemp ani neproběhl, potom měl zranění... Sezona se prostě nevyvíjí dobře od začátku. Je to blbý, ale on je velký profesionál a ví, jak se připravit. Není jednoduché ani přijít do rozjetého týmu, který nezačal špatně. Najednou přijede taková ikona a poblázní celé Calgary... Netrénoval, neměl čas, aby se s týmem sehrál, z toho vyplynul pomalejší rozjezd, který dorazila zranění.

K nim údajně mohla přispět zima v Calgary. Vy jste něco podobného zažil v Montrealu. Má opravdu mráz takový vliv na organismus hokejisty?

Člověk se musí pořád udržovat v teple. Ale tam jde spíš o ty přechody. Hodně času strávil na Floridě a i když vylítával na zápasy do zimy, tak se vracel do tepla. V Kanadě jste doma, nikam moc nevycházíte. Je to jiné, tělo relaxuje jinak. Ale já bych tomu až takovou váhu nepřikládal, byť uznávám, že na zimu každý člověk reaguje trochu jinak.

Poslední věc - je pro vás téma Jágr na olympiádě v případě zranění některého z nominovaných?

Není. My o Jardovi nemáme ani žádné informace, jestli trénuje, nebo jak trénuje a jak je na tom. Nominace je daná a těmhle klukům věříme. A zranění? Uvidíme. Jardu nikdo neviděl, jak na tom je. A jestli teď bude naskakovat na jedno střídání, aby si odškrtl zápas, tak ho těžko budeme dávat do nominace na olympijské hry.