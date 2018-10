Špaček k Plekancově tisícovce: Vynikající. Je to také o chytrosti

Aby ne. Vždyť jen desítka Čechů si v nejlepší hokejové lize světa odkroutila víc duelů. Dalším krajánkem, který má k mimořádné metě nejblíže, je bostonský David Krejčí s 774 zápasy. Jakub Voráček z Philadelphie má o jeden zářez méně.

Plekanec se při jubilejním zápase navíc zaskvěl gólem. „Je to vynikající. Pokud kdokoliv sehraje tolik zápasů v NHL, znamená to neskutečné množství práce,“ smekl před bývalým spoluhráčem Jaroslav Špaček.

Drtivou většinu kariéry navíc strávil v jednom dresu...

To je obdivuhodný výkon. Vím, že si v minulé sezoně odskočil do Toronta, ale 98 procent kariéry strávil v Montrealu. A je fajn, že si ho vzali zpátky a on mohl dosáhnout takové mety.

Jaká je atmosféra při podobných slavnostních událostech v Montrealu?

Pro Plekyho to teď bude určitě nádherné. Nějaký ceremoniál mu určitě připraví a před příštím domácím zápasem to oslaví tak, jak se sluší a patří. Sám jsem tam zažil sté výročí klubu a atmosféra byla skvělá. Už od začátku sezony se o tom mluvilo. Byla to fantazie.

Dokonce jste si před osmi lety v Montrealu zahrál 800. zápas v NHL. Jaké to tenkrát bylo?

Dostal jsem speciální puk, trofej, kterou nechávají vyrobit pro hráče. Mám ji doma vystavenou v baru. Na významné hráče tam nezapomínají, všechno monitorují a mají přehled o podrobnostech. Trochu mě mrzí, že jsem se i já nedočkal 1 000 zápasů. Ale začal jsem v NHL o něco později, do toho se objevily stávky, které mě o to tak trochu ochudily.

Tehdy patřil Tomáš Plekanec k hlavním tahounům týmu, že?

On byl už v té době centr první, druhé lajny. Měl velmi dobrou pozici, která se pak přenesla do dalších zhruba pěti let.



V prvním týmu je stále, i když už v odlišné roli. Jaký je recept na hokejovou dlouhověkost v době, kdy má v zámoří hlavní slovo mládí?

Řekl bych, že my jsme měli štěstí, že jsme začínali dříve a mohli jsme projít různými systémy. Takže i hráč, který vyšel z té doby, je schopný se přizpůsobit stylu hokeje, který se momentálně v Americe vyznává.

V čem se musí držet krok?

Je to hlavně o chytrosti těch hokejistů. Musí být připravení, přes léto dobře trénovat, hlídat si stravu - zkrátka budovat si dobré návyky. A když jde všechno tak, jak má, může se pak hrát takhle dlouho mezi elitou.