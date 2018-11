Zase ta hlava. Liberecký útočník Vlach nemohl měsíc hrát

Pak 26letý hokejista vypadl kvůli zdravotním problémům ze hry a měsíc nemohl hrát ani pořádně trénovat. Teď se pokouší o návrat. V pondělí po čase naskočil do soutěžního utkání a pomohl farmářským Benátkám k senzačnímu vítězství 2:1 nad prvoligovým lídrem z Českých Budějovic.

„Na výhře měl hlavně díky své defenzivní práci výrazný podíl. Doufáme, že se brzy vrátí i do extraligového A-týmu,“ řekl liberecký klubový mluvčí Martin Kadlec.

Vlach vždycky patřil k hráčům, kteří nejdou pro ránu daleko. Ochotně se pouštěl do bitek se soupeři a většinou jasně vítězil. Jeho kariéru však přibrzdily časté otřesy mozku, které časem přerostly v chronické potíže. Co chvíli ho trápily bolesti hlavy a závratě.

Kvůli zdravotním trablům přišel Vlach už v roce 2016 o finálové souboje se Spartou, které Liberec přetavil v mistrovský titul. O necelý rok později se jeho potíže opakovaly a tentokrát ještě s horšími následky, které přetrvaly až do letní přípravy. Do minulé sezony nenaskočil od začátku, ale nakonec ze základní části stihl 43 zápasů a během podzimu na sebe opět upozornil i další vyhranou bitkou s boleslavským Orsavou.

A právě další vyhrocený souboj s Mladou Boleslaví v letošním 6. kole Vlacha znovu zastavil v rozletu. Byl to pro Liberec skvělý zápas, doma vyhrál vysoko 8:3. A dařilo se i Vlachovi, který vstřelil dva góly. Jenže pak přišel tvrdý zákrok protihráče a otřesený útočník musel předčasně z ledu.

Minulý týden konečně mohl po téměř měsíční pauze znovu naskočit do tréninků se spoluhráči. Ke svým zdravotním potížím už se vracet nechce. „Zkrátka jsem se zranil, nějak jsem to přežil a teď jsem se konečně zase mohl vrátit na led. Víc bych se v tom nevrtal,“ řekl Vlach v rozhovoru pro klubový web. „Když nehrajete, trápí vás to. Naštěstí kluci i beze mě vyhrávali, takže se na to dívalo celkem dobře.“

Zatímco jeho liberečtí spoluhráči o víkendu nastoupili doma proti Spartě a Plzni a posunuli se na druhou příčku extraligy, Vlachova chvíle návratu na led přišla v pondělí v dresu farmářských Benátek. „Cítil jsem se docela v pohodě. Možná jsem to čekal i horší. Nahromadí se ve vás adrenalin, dodá vám to síly... Už mi to opravdu chybělo,“ řekl po překvapivé výhře nad Českými Budějovicemi.

Je otázka, kdy se hokejový bojovník vrátí i do týmu extraligového Liberce. Nejbližší zápas hrají Bílí Tygři v pátek doma s Chomutovem. „Zatím opravdu nevím, jak to v pátek bude, zda nastoupím, nebo ne. Ale ať už v sestavě budu, nebo ne, určitě budeme chtít vyhrát. Na tom se nikdy nic nemění.“