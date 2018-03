Je tu čtvrtfinále: Vítkovice vyzvou mistra, Třinec prověří Pardubice

V čase 17.20 odstartuje úterní souboj Třince s Pardubicemi. O deset minut později do boje půjdou Vítkovice a Brno.

Třinec čeká souboj známých

Pardubice mají v týmu sportovního manažera a asistenta trenéra Pavla Marka, kouče Miloše Holaně a hráče Josefa Hrabala, Marka Trončinského a Rostislava Marosze. Ti všichni působili v Třinci.

Naopak asistent třineckého trenéra Marek Zadina a útočníci Daniel Rákos a Tomáš Marcinko stávali na straně Pardubic.

„Moc se těším, ale těšil bych se stejně, i kdybychom hráli proti jinému soupeři. Pro nás, co jsme prošli oběma kluby, to ale bude mít větší náboj,“ řekl Daniel Rákos, který v Pardubicích stále žije a před šesti dny se mu tam narodil i syn.

„V lize se v podstatě známe všichni se všemi. Hlavně jde o to postoupit, a to chceme my i oni,“ prohlásil třinecký kapitán Lukáš Krajíček.

Jeho slova potvrzuje trenér Václav Varaďa: „Pro mě je to o tom, že chci postoupit. Ano, jsou tam hráči, kteří zde působili, byli mými spoluhráči nebo jsem je trénoval. Bude to pro ně motivace navíc, jenže může to být i kontraproduktivní. Když jsem hrával, tak série proti Vítkovicím, kde jsem byl dříve, pro mě znamenaly něco speciálního, ale výkon nebyl ideální. Některá utkání mi vyšla, jiná zase ne. Osobní motivační faktor až takovou roli hrát nebude.“

Oceláři se shodují, že si budou muset dávat pozor na pardubické početní převahy. „Mají je výborné, takže musíme co nejméně faulovat. A když v přesilovkách udeříme my, bude to dobré...,“ podotkl Krajíček. Jenže přesilovky Třineckým v závěru základní části nevycházely. „Měli jsme s nimi problém. Je to jedna z věcí, na které jsme se zaměřovali,“ přiznal kapitán.

„O příčinách, proč nám nešly, víme, ale nerad bych to teď rozebíral,“ uvedl trenér Varaďa. „Věříme, že v play off to bude lepší.“

Třinečtí musejí zlepšit i nájezdy, na které z osmi zápasů vyhráli tři, a to ještě dvakrát s Pardubicemi... „Takže nám jdou!“ usmál se Václav Varaďa. „To, že jsme na ně Pardubice dvakrát porazili, je pro nás povzbuzením. Hráči mají dvě tři varianty nájezdů a nyní je moc měnit nebudou. Nehledě na to, že jejich důležitost bude větší, tlak bude jiný.“

Vítkovice narazí na mistra

„Stojí proti nám úřadující mistr, takže je to pro nás velká výzva. V základní části jsme měli s Brnem zápornou bilanci. V play off to nemusí nic znamenat, ale i tak to bude těžké,“ tuší před sérií s brněnskou Kometou kapitán ostravského celku Rostislav Olesz.

Po konci základní části dopřáli vítkovičtí trenéři hráčům pouze jednodenní oddych.

„Olympijská pauza nadělala v kalendáři binec, zbytek sezony je čistě o práci,“ prohlásil trenér Jakub Petr. „Byli bychom nejraději, kdyby se hrálo hned, protože přestávka byla dlouhá, to musíme přiznat. Na druhou stranu jsme měli čas doléčit šrámy a problémy, které nás trápily v závěru základní části.“ V závěru základní části se po delších výpadcích vrátili do hry Radoslav Tybor, David Květoň i Samson Mahbod. V posledním zápase s Libercem stále chyběli Petr Kolouch a Lukáš Kucsera. „Teď už jsme v play off, takže nebudu prozrazovat, v jaké sestavě a s jakou taktikou do bitvy proti Kometě půjdeme, nicméně cíl nás všech je jasný,“ zdůraznil trenér Vítkovic.

V základní části nedokázali Vítkovičtí ve dvou domácích utkáních vstřelit Kometě ani jeden gól. „Teď uděláme všechno pro to, ať už jim gól dáme,“ usmál se Petr. „Vzájemnou bilanci ze základní části (1:3 na zápasy – pozn. red.) neřešíme. Loni jsme Kometu v základní části porazili čtyřikrát, ona pak byla mistrem a my skončili devátí.“

Podle Petra budou rozhodovat detaily a maličkosti. „Snad jsme si už smůlu proti Kometě vybrali v základní části a štěstí pošetřili pro tuto důležitou část sezony.“

Vítkovičtí doufají i v podporu diváků. „Věřím, že naši fandové teď ukážou, jak za námi stojí, že vyprodají naši arénu a že tu nebude invaze fanoušků soupeře,“ dodal Petr.