Víra v generaci Z. Bývalý krasobruslař šel dobrovolně do suterénu NHL

Klidně mohl využít práva veta.

Když totiž před šesti lety kývl Carolině na návrh nové smlouvy, měl Skinner přislíbeno nejen 34 milionů dolarů, ale také to, že bez svého souhlasu se nebude stěhovat do jiného klubu.

Jenže vynikající kanonýr se čtvrtečnímu přestupu do Buffala nebránil. Pranic ho nepolekala tryzna, kterou prožívali Sabres v posledních let. Letos byli v NHL nejhorší, dostali o 81 gólů více, než sami dali.

Další dílek do skládačky

Co Skinnera přesvědčilo?

„Mají úžasné mladé jádro kádru,“ vypichuje hlavní důvod, proč neodporoval návrhu Hurricanes. Věří v sílu generace Z. Tedy lidí narozených od poloviny devadesátých let do současnosti. V těch spočívá atraktivita Buffala.

Vždyť kdo by si nechtěl zahrát vedle Jacka Eichela? Komu by se nechtělo najíždět si pro přihrávky Rasmuse Dahlina? A to má Buffalo na soupisce ještě Caseyho Mittelstadta či Tage Thompsona. Nový kontrakt navrch jistě uzavře Sam Reinhart.

Podívejte se na krasobruslařskou vložku Jeffa Skinnera v zápase NHL:

Co jméno, to opěvovaný talent. „Těší mě, že se v jednom mužstvu sejdu s takovými hráči. Rád bych byl dalším dílkem do skládačky,“ tvrdí Skinner, v šestadvaceti letech na vrcholu sil.

Po bídných letech v Carolině, kdy si jedinkrát nezahrál v play off, smí věřit, že se skříženými šavlemi na prsou to bude jiné. I kvůli dvěma hokejovým drahokamům.

Střílet góly vedle Eichela

Eichel je už nyní hvězda NHL, Dahlin má potenciál stát se dalším Nicklasem Lidströmem. Osmnáctiletý Švéd se v červnu stal jedničkou draftu, nad ostatními nadějemi vyčníval jako Eiffelovka nad pařížskou zástavbou.

Krasobruslař Jeff Skinner se v dětství dlouho věnoval jak hokeji, tak krasobruslení. V roce 2004 dokonce získal bronzovou medaili na kanadském juniorském národním šampionátu, bylo mu tehdy dvanáct let. Brzy poté se rozhodl, že zůstane už jen u hokeje.

Právě vedle Eichela by mohl Skinner nastupovat, patrně v elitní formaci. Subtilní borec, který tu a tam i v NHL předvede něco ze svého krasobruslařského umění, nastřílel za poslední dvě sezony 61 gólů. A to mu rozhodně nedělal centra někdo s Eichelem alespoň srovnatelný. Se vší úctou k Victoru Raskovi a Dereku Ryanovi.

„Je to jeden z nejlepších centrů v NHL,“ chválí Skinner svého nového spoluhráče. „Jsem hodně rád, že teď budu hrát s ním a ne proti němu.“

Pro Skinnera začíná zajímavé dobrodružství. Poprvé mění klub. A vítěz Calderovy trofeje za rok 2011 (pro nejlepšího nováčka) věří, že mu nová štace přinese více radosti než mnohdy tuze chmurné časy v Carolině.