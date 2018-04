4:0 a 4:1. Doma zatím hokejisté Jihlavy v baráži soupeře drtí

Zároveň si však Dukla uvědomuje, že zatím je na jakékoliv soudy příliš brzy. Vždyť jsou odehrány teprve tři ze dvanácti zápasů! „Z loňska víme, jak je baráž dlouhá. Vyzkoušeli jsme si ji, dlouho jsme byli na prvním místě, a hrálo se až do konce,“ připomíná obránce Dukly David Kájinek. „Není nic rozhodnutého a musíme makat dál.“

Ostatně, dva ze tří dosavadních duelů Jihlava hrála před svými fanoušky. „Čeká nás ještě spousta těžkých zápasů, musíme bodovat hlavně doma a vozit i body z venku,“ je si vědom Kájinek.

Jestli tomu tak skutečně bude, se uvidí už ve dvou nejbližších střetnutích. Dnes se Jihlava představí v Litvínově, v pátek na Kladně.

„Ukázalo se, že když budeme hrát trpělivě, můžeme uspět. Nesmíme se ale bát hrát více na puku,“ prozrazuje recept na úspěch Jiránek.

„Hraje se o bytí a nebytí. Zápasy jsou a budou na krev,“ uvědomuje si asistent trenéra František Zeman. „A kdo bude morálně silný, nebude hloupě faulovat, bude úspěšný.“

Dobrý start, pak kolaps. Varům přenechali zápas zadarmo

Jihlava si zatím rozhodně nemůže stěžovat. Na svém kontě má po třech zápasech sedm bodů a vede tabulku čtyřčlenné skupiny.

Nechybělo přitom mnoho a tým kouče Petra Vlka mohl být dokonce stoprocentní...

Necelou minutu, přesně 52 vteřin. Tak málo v pátek dělilo jihlavské hokejisty od vítězství v Karlových Varech. Dukla na ledě soupeře vedla 2:1, jenže nakonec v prodloužení prohrála 2:3.

„Ztratili jsme dva důležité body,“ připustil mladý jihlavský útočník David Čermák, který v utkání vstřelil svůj první gól v nejvyšší domácí soutěži. „Začali jsme výborně, vedli jsme 2:0, byli jsme lepší. Jenže pak se něco změnilo,“ zlobil se devatenáctiletý forvard. „Do druhé třetiny jsme vstoupili špatně, vymýšleli jsme neskutečně špatné věci. A přenechali jsme jim zápas zadarmo,“ uvedl Čermák.

„Jako kdybychom přestali hrát,“ podivoval se jeho spoluhráč Tomáš Jiránek. „Měli jsme tři čtyři vyloučení, pustili je do hry a pak jako kdybychom čekali, až dostaneme gól. To utkání se nám hrubě nepovedlo,“ připustil.

Dukla přitom v Karlových Varech vedla 2:0 už v šesté minutě. Zásahy Čermáka a Jiránka navíc dělilo jen 27 vteřin! „Možná jsme se uspokojili a přestali hrát,“ zpytoval svědomí Jiránek. „Chyběl nám pohyb, odvaha v soubojích na kotouči,“ všiml si hlavní trenér Petr Vlk. „Musíme se z toho poučit do dalších zápasů. Výsledek 2:0 si musíme pohlídat,“ burcoval spoluhráče Jiránek.

Neúspěch proti prvoligové Energii jako by extraligovou Duklu probral. V nedělním domácím duelu s Litvínovem, který v baráži rovněž obhajuje svou příslušnost k elitní soutěži, předvedla odlišný výkon. „Po nezvládnutém utkání jsme věděli, o co hrajeme,“ přiznal asistent trenéra František Zeman. „Ve Varech nám obrana moc nefungovala, tak jsme se na to více zaměřili,“ prozradil Jiránek. „Chtěli jsme hrát více zezadu a myslím, že se nám to povedlo.“

Přestože se Dukla zásluhou Jiránka v 17. minutě dostala do vedení, partie byla dlouho otevřená. Skóre se znovu měnilo až ve 43. minutě, kdy se prosadil David Kájinek. „Bylo by blbé, kdybychom dva zápasy po sobě ztratili vedení 2:0. Takže jsme si věřili,“ usmíval se po své trefě obránce, jenž v červnu oslaví 30. narozeniny.

A skutečně! Nejprve se v 54. minutě prosadil Radek Hubáček. A poté, co v 58. minutě přesilovkovým gólem snížil Viktor Hübl, přidal 24 vteřin před koncem do prázdné branky pojistku Adam Zeman – 4:1.

Spokojené jihlavské fanoušky tak mohlo mrzet jediné: že brankáři Dukly Josefu Kořenářovi tentokrát těsně unikla vychytaná nula. Čisté konto by v baráži udržel už podruhé – poprvé se mu to povedlo v úvodním duelu proti Kladnu, který Dukla vyhrála 4:0.

„Je škoda, že jsme mu k té nule nepomohli,“ uznal Kájinek. „Určitě si to zaslouží, chytá výborně. A na našich výsledcích má velký podíl.“

S tím souhlasí i Jiránek. „Chytá fantasticky,“ chválí mladíka z jihlavského brankoviště, který příští týden slaví 21. narozeniny. „Drží nás. My si ho vážíme a musíme mu více pomáhat, aby nedostával branky. Ta poslední byla zbytečná,“ uvědomuje si.