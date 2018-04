Jihlavský kapitán: Slovy se nedá vyjádřit, jak velké je to zklamání

dnes 11:50

„Společně to zvládnem. My to zvládnem,“ hlásali jihlavští hokejisté přesvědčivě těsně před startem baráže o extraligu. Jenže jejich odhodlání se nakonec minulo účinkem. První a poslední zápasy prolínací soutěže sice skutečně vyhráli, ovšem prostřední fáze byla ze strany svěřenců trenéra Petra Vlka bídná. A bohužel pro ně právě ta rozhodla.

Sečteno, podtrženo, Dukla už je od nedělního večera zase pouze prvoligová! Po úterním selhání na severu Čech bylo zřejmé, že Jihlava bude v závěrečných dvou kolech potřebovat k záchraně kromě svého umění také pomoc soupeřů. Ti se ovšem k žádné pomoci neměli. Naopak, páteční výsledek 1:2 po prodloužení v zápase mezi Karlovými Vary a Litvínovem rozdal karty naprosto jasně. Energie díky němu slavila návrat do extraligy a Litvínov domů odjížděl s vědomím, že mu k záchraně stačí v posledním kole porazit v normální hrací době Kladno. „Máme strašnou kliku, že Litvínov hraje poslední zápas proti Rytířům. I podle toho, jak se jmenují, tak to kladenští kluci prostě nenechají. Věříme, že budou bojovat a předvedou skvělý výkon,“ apeloval na klubových stránkách směrem ke kladenským hokejistům jihlavský útočník Richard Diviš. „Nám nezbývá než zatnout zuby, makat naplno a zkusit porazit doma Karlovy Vary,“ dodal. Rytíři byli neškodní Tahle část jeho plánu sice vyšla, i když nakonec jen s odřenýma ušima. Dukla hned na začátku šlápla do pedálů a už po první dvacetiminutovce vedla 3:0. Jenže jí to nebylo nic platné. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Také Litvínov se totiž brzy ujal vedení a po dvou třetinách bylo zřejmé, že svoji extraligovou příslušnost bez problémů uhájí. Rytířům evidentně chyběla motivace, naopak Verva byla střelecky při chuti a Kladno doma zničila 5:2. Jihlava nakonec svoji poslední extraligovou třetinu prohrála 0:2, hosté tím ale pouze upravili výsledek na 3:2. Přesto byli velmi spokojeni, protože jim Dukla i tak musela pro příští rok přepustit svoje místo v nejvyšší domácí soutěži. „Slovy se nedá vyjádřit, jak velké je to zklamání,“ přiznal se slzami v očích kapitán jihlavského A-týmu Tomáš Čachotský. Celkově byla sice Dukla mnohem důstojnějším členem extraligového ročníku než před třinácti lety, ale konec byl pro ni stejně hořký. „Myslím, že můžeme odejít se vztyčenou hlavou. Sezonu jsme odmakali. Bohužel v baráži nám to nakonec o bod uteklo. Nevím, co k tomu víc říct,“ zakončil svoje poslední extraligové hodnocení Čachotský.