Obdivuji kluky, kteří hráli baráž už potřetí, říká obránce Šidlík

„Bylo to velké zklamání,“ přiznal čtyřiadvacetiletý odchovanec jihlavského hokeje. „Právě proto, že si vzpomínám, kolik úsilí a práce nás loňský postup do extraligy stál,“ doplnil.

Kapitán Tomáš Čachotský se po posledním utkání neubránil slzám. Jak jste na tom byl vy?

U mě na slzy nedošlo, ale zklamaný jsem byl hodně. Je velká škoda, že se spadlo. A to jak pro město, tak i pro celý kraj.

Baráž jste přitom měli parádně rozehranou. Co se potom stalo?

Nevím, nedokážu na to odpovědět. Každopádně rozhodující byl náš druhý zápas v Litvínově, který jsme ztratili v závěru. Pak už jsme museli koukat, jak budou hrát ostatní. A to se hraje špatně.

Vám ale předtím nevyšly ani dva domácí zápasy s Karlovými Vary a Kladnem. Byl na vás najednou vyvíjen větší tlak?

Ani ze strany trenérů, ani od vedení klubu. Naopak, cítili jsme od nich pořád důvěru. Já to fakt nedokážu vysvětlit. Prostě jsme to po těch třech porážkách neustáli psychicky. Udělali jsme si ten tlak v hlavách sami.

Parta, kterou jste si celou dobu pochvalovali, fungovala pořád na sto procent?

Jo, myslím, že v kabině bylo všechno OK. Neobjevily se žádné extra problémy.

Někteří fanoušci mají jasno v tom, že za sestup Dukly může město...

Za sebe můžu říct, že já o ničem takovém nevím. Ale pokud by to byla politická věc, tak podle mě by se do kabiny ani nedostala. My jsme prostě hráli tak, abychom extraligu udrželi. A všichni do jednoho jsme pak byli zklamaní.

Hodně se spekuluje o tom, kdo v týmu zůstane a kdo naopak Duklu opustí. Jak to máte v tomhle směru vy?

Mám smlouvu i na další sezonu. Ale samozřejmě hokej se vyvíjí, takže za týden může být všechno jinak. Každopádně chci zůstat.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Letím ve středu s přítelkyní na dovolenou do Thajska. A bude to hlavně o odpočinku, protože sil je málo. Obdivuji kluky, kteří hráli baráž už potřetí za sebou, já bych byl na pokraji sil.