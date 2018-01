Víkend brankáře Kořenáře: tři dny, tři zápasy, tři prohry

Talentovaný gólman, který už má v kapse smlouvu s týmem NHL San Jose Sharks, je po návratu z mistrovství světa hráčů do 20 let v permanenci.

„Nevím, jestli není třetí zápas ve třech dnech moc,“ přemítal včera Kořenář. „Ale bral jsem to v pohodě. Aspoň si zachytám. Jsem rád za každou šanci.“

Páteční start proti Spartě byl pro Kořenáře premiérou v nejvyšší soutěži. Žádnou nervozitu však mladý gólman nepociťoval. „Když jdu do zápasu takhle v půlce, tak vůbec nejsem nervózní,“ svěřil se novinářům. „Trenér na mě kouknul, řekl mi, že mám jít. A já šel.“

Situaci mu usnadnilo i průběžné skóre, kolegu v brankovišti Larse Voldena střídal za stavu 0:4. „V takové chvíli není co ztratit. To se pak chytá v pohodě,“ připustil Kořenář, který si v utkání připsal 12 zákroků. „Z mé strany určitě bylo dobré, že jsem nedostal gól. Ve třetí třetině nás tam sice při přesilovce na chvilku zavřeli a něco jsem chytil. Ale zase toho nebylo tolik.“

To v sobotu si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl. V Havířově mu statistici napočítali 43 zákroků. A příliš si neodpočinul ani po zápase.

„Nocoval jsem kousek od Havířova a ráno jsem se vlastním autem dopravil do Třince, kde jsem se připojil k týmu,“ prozradil, že si ušetřil náročné jízdy autobusem přes půlku republiky. „Bylo dobře, že jsem nemusel cestovat tam a zpátky.“

O ubytování měl postaráno. „Po zápase jsem měl v mobilu SMS a tam bylo všechno napsané. Kam jet a kde být,“ pochvaloval si.

Přesto se drobným komplikacím nevyhnul. „Protože jsem zrovna měnil tarif v mobilu a nešel mi internet,“ vysvětluje. „Trošku jsem to hledal. Byla tma, nemohl jsem to najít. Ale nakonec jsem trefil,“ oddechl si.

Podobně jako v pátek proti Spartě také v Třinci naskakoval do rozjetého vlaku. Nora Voldena střídal před druhou třetinou.

„Šel jsem dělat svoji práci, chytat puky,“ nedělal si těžkou hlavu. „Byl jsem rád, že si zachytám.“

Jihlava změnou v brankovišti zkusila otupit tlak soupeře, který po dvaceti minutách vedl 3:0. A mohl i víc: v první třetině totiž rozjel v obranném pásmu Dukly doslova ofenzivní kolotoč.

„Někdy je lepší, když vás soupeř točí a zachytáte si, než když na vás jde jedna střela za pět minut,“ míní Kořenář, který si připsal 17 zákroků a za svá záda pustil jedinou střelu Ocelářů. „Bylo to dvě minuty před koncem, ale co se dá dělat,“ uvedl Kořenář. „Šlo o gól na 4:1, tak už to asi bylo jedno,“ dodal.