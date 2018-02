Vyhnout se baráži? Jihlavě pomáhá spolehlivý gólman Kořenář

Talentovaný gólman, jehož nováček z Vysočiny po jeho letním návratu ze zámoří „odložil“ do prvoligových Benátek nad Jizerou, si po mistrovství světa hráčů do 20 let (na kterém českému výběru po třinácti letech pomohl k vytouženému postupu ze čtvrtfinále) podmanil jihlavské brankoviště.

„Párkrát jsem během sezony slyšel, že by mě chtěli vidět za Jihlavu chytat extraligu,“ usmívá se Kořenář. „Vzpomínám si na ty lidi, jsem rád, že mi věřili a že to takhle dopadlo.“

Při prvních dvou startech za Duklu, v domácím utkání proti Spartě a v Třinci, v nichž střídal svého kolegu Larse Voldena, za sedmdesát minut hry pustil za svá záda jedinou ze třiceti střel!

A když se pak mezi tři tyče postavil od úvodního vhazovaní, vychytal Dukle v pěti po sobě jdoucích zápasech čtyři výhry. Navíc s tím, že porážka 1:2 ve Zlíně se určitě nedá hodit na jeho bedra.

„Chytá fakt výborně,“ chválí svého spoluhráče nejen kapitán Dukly Tomáš Čachotský.

Další parádní výkon předvedl Kořenář v pátečním domácím duelu s Brnem. Proti Kometě uzamkl svou klec a 32 zákroky „vyčapal“ své premiérové čisté konto v extralize. „Hned jsem slyšel, že to asi budu mít drahý,“ usmíval se Kořenář.

„Měl jsem větší nervy a respekt než v jiných zápasech,“ připouští jinak spíše laxní mladík. „Říkal jsem Honzovi Brožovi, že se toho trochu obávám.

A on odpověděl, že mám být úplně v klidu. Tak jsem si to pořád přehrával v hlavě,“ připojuje radu spoluhráče.

Proti kvalitnímu mančaftu, který úřadující český mistr má, to rozhodně nebylo jednoduché. „Dobře zacláněli, párkrát to dobře sklepli ze vzduchu. V poslední minutě z toho padla tyčka,“ všiml si Kořenář.

Mladík z Vystrkova u Humpolce, jenž už má v kapse smlouvu s týmem NHL San Jose Sharks, Duklu probudil. A když třináctý celek extraligové tabulky odjížděl k nedělnímu utkání na led Vítkovic, mohl se pochlubit druhou nejlepší aktuální formou v lize. Jenže!

Jihlava jako by zapomněla na jednu ze sportovních manter: nikdy neměň vítězný tým. Na Ostravany vyrukovala s Larsem Voldenem...

A prohrála 0:3!

„Bavili jsme se o tom s trenérem brankářů Petrem Jarošem a ten řekl, že bychom měli dát šanci Larsovi,“ vysvětloval změnu asistent trenéra František Zeman. „To, že jsme prohráli, nemůžeme házet na gólmana. Nedali jsme gól - a to se vyhrát nedá,“ měl jasno.

Nejbližší soupeři zaváhání Dukly využili jen částečně. Oba získali jediný bod: jedenáctá Mladá Boleslav podlehla na ledě posledního Litvínova 3:4 v prodloužení a dvanáctý Chomutov podlehl na ledě lídra soutěže z Plzně 4:5 na nájezdy.

DÍKY. Petr Kodýtek chválí Josefa Kořenáře za skvělý čtvrtfinálový výkon proti Finsku.

Aktuální situace na posledních čtyřech místech extraligové tabulky Jihlavě nenahrává: Dukla nyní na Mladou Boleslav a Chomutov ztrácí shodně 11 bodů - má však k dobru odložený zápas v Liberci.

„Pro nás je závěr sezony těžký, potřebovali bychom vyhrát každý zápas,“ uvědomuje si Kořenář, že Dukla zřejmě „zahučí“ do baráže. „Nejsme tomu daleko. Ale pořád není konec,“ věří. Už v úterý Dukla hostí vedoucí Plzeň.