I ten nejhorší zápas vám dá víc než super trénink, říká jihlavský Suchánek

Prvoligoví jihlavští hokejisté už se chystají na novou sezonu s bruslemi na nohou, třebíčští si je nazují poprvé až v neděli.

Obránce Dukly Jakub Suchánek MF DNES prozradil, s jakými pocity úvodní trénink na ledě absolvoval.

„Poté, co jsem se bavil s panem manažerem o vyhlídkách Dukly na příští sezonu, jsem se dlouho nerozmýšlel. Každý z nás tady v kabině má ty nejvyšší ambice,“ hlásil třiatřicetiletý rodák z Tábora, který loni odehrál v jihlavském dresu bezmála 70 zápasů.

Po suché přípravě vám asi přišel trénink na bruslích vhod, nebo ne? Jak jste si užíval návrat na led?

Slovo užíval je v tomhle případě hodně v uvozovkách. (směje se) Ale jo, bylo to dobrý. Pořád lepší než dril v posilovně.

Tak se aspoň u ledu trochu zchladíte v současných horkých dnech...

No, že bychom na prvním tréninku pociťovali zrovna chlad, to říct nemůžu. (usmívá se) Každopádně to byl zase jiný pohyb. Všechno se první týden omačká, osahá, sedne si a bude dobře.

Chystáte se na WSM ligu jinak než loni na extraligu?

Pojetí přípravy bylo v podstatě stejné, jenom provedení malinko odlišné v tom, že jsme letos měli kondičního trenéra. Přinesl do přípravy nové věci, byla určitě zajímavá.

Už příští týden v pátek vás čeká první zápasový test. Celkem jich máte naplánováno sedm. Je to dost?

Já jsem rád, že jich nemáme nějak moc. Zažil jsem sezony, kdy jsme odehráli třeba i patnáct utkání, a to pak člověk není zrovna nažhavený na start ligy.

Spokojený jste i s výběrem soupeřů?

Kvituju, že budeme mít konfrontaci s první ligou, extraligou i s Kazachy. (tým Arlan Kokshetau – pozn. red.) Každý zápas nám může něco dát. Přesně jak se říká: i ten nejhorší zápas dá člověku víc než nejlepší trénink.

Vhledem k tomu, že jste opět hráli baráž, nebylo volných dnů zase tolik. Stihl jste si dostatečně odpočinout?

Byli jsme s přítelkyní v Chorvatsku. Ale mně by bylo jedno, i kdybychom jeli jen někam do pískovny k Táboru. Úplně mi stačí, že nechodím na zimák, že trávím čas jinde.

Zvažoval jste po sezoně odchod jinam? Hodně vašich spoluhráčů právě k tomuto kroku sáhlo...

Já musím říct, že ačkoliv sezona dopadla tak, jak dopadla, po osobní stránce jsem byl v Jihlavě moc spokojený. Prostředí je tu fajn. A když jsem zjistil, jaké tady budou ambice, bylo pro mě veškeré rozhodování jednoduché.