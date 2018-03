Jihlavě začíná boj o přežití mezi hokejovou elitou. Je tu baráž

Přesto je letošní situace jihlavského A-týmu jiná. Předešlé dva roky pro něj byla baráž splněním cíle, naopak letos po ní ani trochu netoužil. V plánech má Dukla nicméně opět jasno.

„Chceme tady extraligu udržet a začít budovat tým na další období,“ nechal se před pár dny slyšet na klubovém webu jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Jenže s úplně stejným cílem vstoupí v úterý do prolínací soutěže také zbývající tři účastníci, tedy Litvínov, Karlovy Vary a Kladno.

„Na rozdíl od extraligistů nemáme co ztratit,“ vidí výhodu v situaci, z níž do baráže jednotlivé kluby vstoupí, například kladenský útočník Jakub Strnad. „A co se týká konkrétně Jihlavy, tak tu známe moc dobře. Už náš dvakrát vyřadila, takže jí máme co vracet,“ vzkázal na Vysočinu před úplně prvním utkáním přes web Rytířů.

Kladno přitom bude v baráži hodně spoléhat nejen na vítěznou náladu, kterou si nese z úspěšné prvoligové sezony, ale také na zkušenosti legendárního Jaromíra Jágra. Ať už v roli hráče, nebo jako motivátora na střídačce.

„Třeba já Jágra vůbec neřeším,“ mávl rukou jihlavský útočník Richard Diviš. „Osobně se nejvíc těším na to, že si zahraju s klukama od nás,“ dodal dvaatřicetiletý barážový specialista. Pro něj totiž bude letošní baráž už osmá v řadě, přičemž bilanci má mírně pozitivní.

„Čtyři úspěšné a tři neúspěšné. A věřím, že si po letošní sezoně tu pozitivní bilanci udržím,“ svěřil se s přáním Diviš.

Musí prodat, co nakoupili

Podle něj panuje v Dukle před vypuknutím bojů o záchranu optimismus. „Nechci říct, že se na baráž vyloženě těšíme, ale připravovali jsme se na ni a teď je tady. Půjdeme do ní s respektem, úctou a pozitivně,“ přesvědčoval.

Za výhodu oproti prvoligovým účastníků považuje právě letošní ročník strávený v nejvyšší domácí soutěži. „Měla by to být naše zbraň. Ten rok jsme se snažili udržet určitou laťku výkonnosti a nějakým způsobem se na tuhle situaci připravovali. Máme za sebou 52 těžkých kol a šest zápasů play out. A teď je na nás, abychom to prodali,“ měl jasno Diviš.

Baráž se hraje stejným systémem jako loni, což znamená, že čtyři týmy se spolu utkají dvakrát doma a dvakrát venku. Dva nejúspěšnější celky si pak vybojují právo účasti v extraligové sezoně 2018/19.

„Hodně napoví první zápasy, jak se bude baráž vyvíjet. Podle mě to ale bude vyrovnané až do konce. Týmy z extraligy možná budou pod větším tlakem, ale my to samozřejmě chceme taky urvat. Bude to pro všechna mužstva podobné,“ zamýšlel se na internetových stránkách HC Energie Karlovy Vary obránce Martin Rohan.