Vyhne se Jihlava baráži? Šance ještě je, věří brankář Kořenář

Extraligový nováček z Vysočiny tak ukazuje, že ani v rozhodující části sezony nemá strach vsadit na mladé brankáře, kteří společně absolvovali letošní mistrovství světa hráčů do 20 let.

„Je vidět, že nám trenéři v Jihlavě věří, že to můžeme zvládnout podobně, jako jakýkoliv zkušený gólman,“ pochvaluje si Kořenář. „Navíc když vás do branky pošlou v rozhodujícím zápase, tak vám to zvedne sebevědomí.“

Možná nečekaně stranou zůstává norský reprezentační gólman Lars Volden, který naposledy nastoupil 4. února ve Vítkovicích.

„Lars to bere, jak to je. Každý den spolu trénujeme, jsme ve styku. Bavíme se úplně normálně,“ prozrazuje Kořenář, který od spoluhráče cítí podporu. „V této části sezony už to tak musí být. Nesmíme stát proti sobě! Teď už je to o něčem jiném než v základní části.“

Ano, Jihlava v těchto dnech bojuje ve skupině o umístění. A má poslední možnost vyhnout se pádu do baráže.

Jenže... V úterý nezvládla možná klíčový duel v Mladé Boleslavi. Po porážce 1:5 soupeři dovolila odskočit už na rozdíl jedenácti bodů. Pět kol před koncem soutěže přitom ve hře zbývá patnáct bodů.

„Ještě nějaká šance je, i když hodně malá. A my, dokud to nebude jisté na sto procent, budeme bojovat,“ neskládá zbraně Kořenář.

O osudu úterního utkání rozhodla druhá třetina, ve které Dukla pětkrát inkasovala. „Nebyly to góly zaviněné Kubou. Ale trenéři mě poslali do branky, aby si odpočinul,“ vysvětluje Kořenář, proč v závěrečném dějství za stavu 1:5 nastoupil on. „Byl jsem rád, že jsem zase chytal, i jen jednu třetinu. I když tam moc práce nebylo.“

Po pěti gólech inkasovaných ve druhé třetině byl konec

Jihlavské hráče mohlo mrzet, že důležitou bitvu nezvládli psychicky. „Většina k tomu nepřistoupila, jak by měla. Báli se hrát,“ všiml si Kořenář. „Přišlo mi, že to nebyl takový ten náš hokej, který jsme hráli v předchozích dvou utkáních. Možná jsme se trochu lekli.“

Byla to totiž jedinečná šance, jak snížit náskok jediného soupeře, kterého ještě může Dukla v tabulce přeskočit. „I když jsme si říkali, že to tak brát nebudeme, možná každému v hlavě stejně trošku šrotovalo, že to opravdu může být rozhodující zápas,“ připouští.

„Z naší strany to nebylo dobré. Rozhodlo jedno vyloučení na pět minut,“ vrací se k trestu pro Davida Kajínka za vražení na hrazení. „Po dalším vyloučení jsme hráli pět na tři a soupeř toho využil. Dal rychle dva góly a tím utkání zlomil na svoji stranu.“

V pátek Dukla na svém ledě přivítá Chomutov, který ve zbytku sezony nemá o co hrát. Už s předstihem si totiž zajistil udržení. „Nemůžeme koukat, jestli budou nebo nebudou hrát naplno. My se hlavně musíme vrátit k naší hře, která nám přináší úspěch,“ dodal Kořenář.