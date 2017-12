Dres jihlavské Dukly na sebe brankář Vejmelka oblékal ztěžka

„Pamatuji si to moc dobře, chodil jsem na hokej v Třebíči už odmala. A derby bylo vždycky nejlepší, lidi ho žrali,“ usmívá se jedenadvacetiletý brankář.

Osud tomu chtěl a Vejmelka, který se mezitím stal hráčem extraligové Komety Brno, Jihlavu coby nováčka nejvyšší soutěže posílil formou měsíčního hostování. Vedení Dukly tak vyřešilo situaci, kdy dva její mladí brankáři Jakub Škarek a Josef Kořenář jsou v nominaci na mistrovství světa hráčů do 20 let.

„Je to pro mě nová šance, nová výzva. Beru to jen pozitivně,“ líčí Vejmelka, který si kromě šesti startů za Kometu Brno v této sezoně připsal i pět zápasů za prvoligovou Třebíč. Naposledy se však do branky podíval 21. listopadu.

„Rozhodně je to dlouhá doba,“ uvědomuje si Vejmelka. „Potřebuji se dostat do zápasového tempa, ne jen vysedávat na lavičce. O to víc se těším na šanci v Jihlavě.“

Je možné, že příležitost dostane už v pátečním domácím utkání proti Třinci. Pokud ano, ocitne se v nové roli: zatímco úřadující mistr z Brna je v aktuální tabulce pátý, Jihlava je na poslední příčce.

„Samozřejmě je to změna. Ale pro mě se nic nemění,“ je přesvědčen Vejmelka. „Já musím chytat stejně, jako kdybych byl v bráně v Brně. Jen doufám, že v Jihlavě budu v permanenci víc. To je to hlavní, o co mi jde.“

K jihlavskému týmu se připojil na úterním tréninku. A jak sám přiznává, jistou rivalitu cítil. „Popravdě musím říct, dres Dukly jsem na sebe navlékal hodně ztěžka,“ usmívá se. „Ale prostě je to sport ak němu to patří. Myslím, že jsem si na to za těch pár dní už zvykl.“

Spoluhráči z jihlavského týmu nebyli pro Vejmelku zcela neznámou. Přece jen, s řadou z nich se střetával ještě při vzájemných zápasech v první lize.

„Některé kluky jsem už znal, s jinými jsem hrál v Pardubicích,“ připomíná své předchozí extraligové angažmá. „Takže do úplně nového prostředí jsem nepřišel. A s ostatními jsem se za dva dny poznal. Teď už to bude jen lepší.“

Vejmelka má zatím na svém kontě v nejvyšší soutěži 50 startů v základní části a šest v play-off. Navíc se může pochlubit loňským titulem mistra extraligy.