Kustod fotbalistů: Jihlavským hokejistům bych nejvíc přál nový stadion

Sportovní masér a kustod Libor Kuchyňa má před sebou nabitý víkend. Dnes se pracovně vypraví s Vysočinou k ligovému utkání do Olomouce a zítra se pak půjde podívat na Horácký zimní stadion na další barážové vystoupení Dukly.

„Pro mě představa nejlepšího možného konce sezony je taková, že se zachrání jak fotbalisti, tak i hokejisti,“ svěřuje se Kuchyňa.

Dukla doma v neděli hostí Karlovy Vary, tedy tým, s nímž jste v minulosti strávil pět let života...

To je pravda, byl jsem ve Varech od roku 2005 do 2010. A byly to úžasné roky. Šel jsem tam tehdy za lepší nabídkou. Dukla byla sice moje srdeční záležitost, ale léta jsem tady dělal za minimální peníze. A zlepšení se nerýsovalo.

Vy jste si nakonec polepšil nejen finančně, ale i výsledkově. Zatímco Jihlava zase hrála jen první ligu, vy jste se v roce 2009 radoval s Karlovými Vary z mistrovského titulu. Byl to pro vás větší zážitek než třeba postupová baráž s Jihlavou přes České Budějovice v roce 2004?

Já bych to dal asi na stejnou úroveň. Obojí byl neskutečný zážitek. Ale kdybych měl přece jen říct nějaký rozdíl, tak s Duklou to pro mě bylo víc srdeční. S Vary jsem to bral jako obrovský sportovní úspěch.

Jihlava - Karlovy Vary Baráž sledujte v neděli od 16.00 online.

Budete v neděli odpoledne rozpolcený a řešit dilema, komu přát vítězství víc?

Ne, teď už je to jednoznačně Dukla. Občas se na ni chodím koukat a musím říct, že jsou to výborní bojovníci. Podle mě se určitě zachrání. Zdá se, že mají nejvíc síly ze všech čtyř barážových týmů a navíc jsou i výrazně hokejovější.

Pokud záchrana vyjde, co byste Dukle popřál do dalších sezon?

Ze všeho nejvíc bych jí přál nový stadion. V tomhle směru jsou pro mě lidi z Varů neskuteční borci a smekám před nimi. Prostě tam ten zimák postavili a přes všechny pozdější výtky už jim ho nikdo nezbourá. Mají krásnou halu a nádherný areál. Přesně takový mi tady v Jihlavě chybí.

Byl byste pro stavbu na zelené louce?

Rozhodně ano. Jihlava potřebuje něco, na co by nalákala turisty a lidi ze všech koutů kraje. Jestli si někdo myslí, že stačí zoo, tak já říkám, že je to málo. Jediné, co ještě stojí za zmínku, co pořadatelé skutečné umí světově, je filmový festival dokumentů. V tu dobu Jihlava žije. Jenže je to jen jeden týden v roce.

Věříte, že se jednou krajské město dočká multifunkční haly?

Popravdě nevěřím. Tady se tak maximálně opraví střecha a zase bude na deset let vystaráno.

Olomouc - Jihlava Fotbal sledujte v sobotu od 17.00 online.

Pojďme na závěr ještě na skok k fotbalu. Jak vidíte šance Vysočiny v Olomouci?

Já jsem vždycky připravený na výhru. A to až do doby, než mi to někdo pokazí. (usmívá se)

Prožíváte porážky hodně? Poznají na vás hráči, že jste zklamaný?

Jasně, poznají to hned ve dveřích na mojí ochotě, když ode mě něco chtějí. (směje se)