Nejsme žádný propadák, říká o návratu Jihlavy do extraligy obránce Šidlík

„Myslím si, že jsme pro všechny dost velkým překvapením. Ani my, hráči, jsme nečekali, že do toho až tak vlítneme. Samozřejmě bodově to zas tak dobře nevypadá, ale jinak se dá asi naše vystoupení hodnotit solidně,“ zamýšlí se třiadvacetiletý jihlavský obránce Petr Šidlík.

Je pravda, že od soupeřů zní na vaši adresu většinou pozitivní hodnocení, nicméně v tabulce se to nijak zvlášť neprojevuje. Není to trochu demotivující?

Jasně, že se hraje na body, a ne na krásu hokeje. Ale já pevně věřím, že i ty body přijdou. Je hlavní, že jsme ukázali, jaká je naše síla. Že určitě nejsme žádný propadák. Neprohráváme vysokým rozdílem.

Co je podle vás největším problémem Dukly Jihlava v letošní sezoně?

První třetiny a hlídání předbrankového prostoru. Když na tomhle zapracujeme, tak věřím, že se k nám štěstí otočí čelem a naše situace v tabulce bude jiná.

Když to trochu zlehčím, ono to většinou vypadá, že z nějakého důvodu chcete dát soupeři náskok a teprve pak začínáte hrát...

Jo, vypadá to tak. (směje se) Před každým zápasem o tom mluvíme, hledáme, kde je zakopaný pes. Ale zatím se toho nějak ne a ne vyvarovat.

Mluvil jste o hlídání předbrankového prostoru. Je třeba v tomhle směru změna oproti WSM Lize?

Určitě. V první lize nebyl důraz před brankou tak velký, soupeři se tam tolik netlačili. A my právě z těchhle situací dostáváme laciné góly. Což je pochopitelně špatné, vzhledem k tomu, jak se vždycky nadřeme na gól.

Přitom ale v počtu vstřelených branek zatím patříte v extralize k těm lepším týmům...

V tomhle směru nám dost pomohlo pět gólů, které jsme v pátek nastříleli Pardubicím, ale já to myslel spíš tak, že nám trvá hodně dlouho, než dáme ten úvodní. Kdyby nám to trvalo kratší dobu, máme pak víc času na dotažení soupeře.

Jak jste spokojený se začátkem extraligy ze svého pohledu? Máte na kontě 4 kanadské body (1 gól a 3 asistence), na druhou stranu ve statistice plus/minus figuruje u vašeho jména celkem hrozivých -7 bodů...

Abych pravdu řekl, tak já statistiky moc nevnímám. Je fakt, že v posledních třech zápasech jsem byl na ledě vždy s lajnou, která dostala gól. Jasně, jsem pod tím podepsaný i já, ale podle mě je to odraz celé lajny. Každopádně jestli skončím na konci sezony s 20 body a celkově jako tým budeme šestí, tak budu spokojený.

V poslední době se množí ze strany fanoušků kritika hlavně na gólmany. Co tomu říkáte? Bavíte se o tom v kabině?

Já osobně kritiku nijak nevnímám. A fóra nečtu, protože mě nezajímají. Nikdy se nezavděčíte všem, ať už vyhráváte, nebo prohráváte. Vždycky vám někdo napíše, že nemáte na ledě co dělat. Myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, když řeknu, že my v naše gólmany věříme. Není to o tom, že by za některé góly mohli jenom brankáři nebo obránci, vždycky je to výsledek celého týmu.

Když se ještě vrátím k tomu pozitivnímu, tak konkrétně u vás mě překvapilo, že jste ještě v nové sezoně nebyl vyloučený...

Jo, i já jsem překvapený, že nefauluju. Nevím, čím to je, ale zatím jsem neměl důvod někoho honit. (směje se) Na druhou stranu je za námi pořád jen sedm kol, takže ono se tam asi určitě něco objeví.

Jen šest bodů na kontě a aktuálně dvanáctá příčka pro Duklu v tabulce, jsou to důvody pro lehkou nervozitu?

Myslím, že ne. Jasně, nemůžeme být úplně spokojeni, ale abychom byli nervózní, štěkali po sobě a byli na sebe naštvaní, k tomu podle mě důvod není. Pořád máme v týmu dobrou náladu, všichni víme, o co hrajeme, a ty rozestupy jsou tak malé, že za tři kola můžeme být někde docela jinde. Mnohem výš.