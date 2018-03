Jihlavskou účast v extraligové baráži už může zrušit jen zázrak

Hokej

Další 3 fotografie v galerii Jihlavský Lukáš Žalčík před chomutovskou brankou. | foto: Luboš Vácha

dnes 9:01

Po polovině play out sice živí jihlavští hokejisté stále naději na to, že se jim podaří vyklouznout z pádu do baráže o extraligu, ovšem ona zmiňovaná šance má už pouze papírové základy. Konkrétně po neděli dostala podobu toho, že by Dukla musela v následujících třech duelech pokaždé vyhrát v normální hrací době, naopak Chomutov už nesmí získat ani bod.

Rozdíl mezi oběma týmy totiž aktuálně činí devět bodů. A právě tolik jich je ještě ve hře. Při případné rovnosti bodového konta by Jihlava těžila z toho, že má lepší bilanci ze vzájemných duelů. Páteční duel rozhodl Skořepa Víkendové vystoupení jihlavských hokejistů v extraligové skupině o udržení začalo pátečním domácím vítězstvím 3:1 v souboji s chomutovskými Piráty. „Pro nás to dopadlo dobře, ale 40 minut jsme hráli takový vláčný hokej. Až před třetí třetinou jsme si k tomu něco řekli a asi to pak bylo na ledě vidět,“ uvedl k zápasu zkušený jihlavský útočník Josef Skořepa. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Právě jeho gól z úvodu druhé třetiny byl nakonec v utkání tím vítězným. „Viděl jsem mezírku nad lapačkou, nebylo to tak těžké trefit,“ popsal svoji úspěšnou trefu. Posilněni tříbodovým ziskem se včera vypravili svěřenci trenéra Petra Vlka do Litvínova, který už má jistotu účasti v baráži od úterního večera. „Jedeme tam vyhrát, protože se chceme pokusit o zázrak,“ přesvědčoval Skořepa. Realita byla ovšem jiná. Dukla nedokázala na ledě posledního týmu tabulky vydolovat ani bod. Dokonce nevstřelila ani gól, prohrála 0:2. Až do 52. minuty přitom držela nerozhodný výsledek 0:0, jenže pak se trefil litvínovský Ondřej Jurčík a dvě minuty před sirénou potvrdil vítězství domácích Tomáš Matoušek. „Naše hra nebyla, jak jsme si řekli. Litvínov byl lepší v důrazu, v osobních soubojích, hlavně v tom nás předčil,“ zlobil se asistent hlavního kouče Dukly František Zeman. „Navíc jsme nedokázali dát gól ani z vyložených šancí,“ povzdechl si. Následující dva zápasy odehrají jihlavští hokejisté na domácím ledě. V pátek si zopakují včerejší duel s Litvínovem a v neděli potom přivítají Mladou Boleslav, která zatím v play out ztratila pouhý jeden bod.

Mistrovství světa v hokeji 2018 Od 4. do 20. května v Dánsku Skupina A (Kodaň): Rusko, Švédsko, Česká republika, Švýcarsko, Bělorusko, Slovensko, Francie, Rakousko. Skupina B (Herning): Kanada, Finsko, USA, Německo, Norsko, Lotyšsko, Dánsko, Jižní Korea. Kompletní program hokejového turnaje ZDE