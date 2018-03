Jihlavský Diviš: Baráž? K té soutěži patří slova jako úcta a respekt

„Situaci samozřejmě vnímáme podobně jako vy. Nevyvíjí se pro nás dobře,“ připouští jihlavský útočník Richard Diviš. „Ale i tak to někdy v hokeji je. A my určitě budeme bojovat až do konce.“

Dvaatřicetiletý forvard připouští, že minulé utkání na severu Čech Dukla nezvládla. „Mrzí nás, že výkon nesplňoval měřítka, která umíme a která jsme schopni předvádět,“ lituje Diviš. „Když se podíváme trošku zpět, podávali jsme v poslední době celkem solidní výkony. Takže jsme měli tu laťku docela vysoko, i očekávání taková byla,“ připouští.

Jenže... „Soupeř nás mohl trošku zaskočit, nemuseli jsme mít takový den a formu, jakou bychom zrovna potřebovali,“ vrací se k nedělní porážce 0:2.

V nadcházejících dvou zápasech bude mít Jihlava výhodu domácího prostředí: dnes hostí právě Litvínov, v neděli Mladou Boleslav. A Dukla dobře ví, že před vlastními fanoušky se jí v sezoně dařilo.

„Vždy jsme se ale dívali spíš na další jedno utkání, než že bychom to hodnotili takhle,“ tvrdí Diviš. „Jdeme zápas od zápasu a na konci uvidíme, na co to bude stačit.“

Cíl? Navyšovat sebevědomí

Nyní to každopádně realistickým pohledem vypadá, že to nebude stačit na víc než na účast v baráži o extraligu. A právě té se Dukla snažila celou sezonu vyhnout.

„Důležité je, abychom byli schopni se vrátit k výkonům, které nás zdobily v průběhu sezony,“ přeje si Diviš. „Musíme se stále zlepšovat. V každém zápase musíme růst, abychom byli lepší hokejisti.“

V prolínací soutěži se pak ukáže, zda se to Dukle skutečně povedlo. „Když zmiňujete baráž, určitě k ní patří slova jako úcta a respekt,“ připouští jihlavský útočník.

„Jediná cesta, jak se na ni připravit, je dlouhodobě dobře trénovat, podávat kvalitní výkony,“ myslí si. „Letos jsme dostali možnost hrát extraligu a soupeři pro nás byli mimořádně kvalitní. Nyní musíme navyšovat svoje sebevědomí, zlepšovat své dovednosti a doufat, že na konci sezony předvedeme takové výkony, které budou stačit na to, abychom extraligu hráli také další sezonu,“ přeje si.