Nevzdáme to, budeme bojovat až do konce, hlásí jihlavský kapitán

„Do konce základní části zbývá odehrát nějakých deset zápasů, pak dejme tomu ještě dalších šest v play-out, což je strašně moc,“ nechal se slyšet po úterním vítězství 3:1 v Litvínově kapitán jihlavského A-týmu Tomáš Čachotský.

Na severu Čech sice jeho tým vyhrál, nicméně pořád zůstává na hony vzdálený od zbytku extraligových účastníků.

„Samozřejmě víme, že ta díra je hodně velká,“ připomněl Čachotský třináctibodový odstup od Chomutova. „Ale my to nevzdáme, budeme bojovat až do konce,“ hlásil odhodlaně.

Kanadských bodů mohl mít víc

V Litvínově byl právě on jedním z nejlepších hráčů na ledě. K úspěchu Dukly přispěl jedním gólem a jednou asistencí. Ovšem zápisů do statistiky mohl ten večer udělat podstatně víc.

„Poprvé jsem tam mohl zamést puk do prázdné brány, ale nějak mě zpoza branky až moc vynesl oblouk. Možná jsem vjel do nějaké rýhy a nebyl jsem schopný se okolo brány obtočit. Navíc domácí bek tam stihl v poslední chvíli dobře skočit,“ popsal Čachotský jeden z nebezpečných momentů.

Neúspěšný byl potom i zhruba v polovině utkání v úniku při vlastním oslabení, kdy se řítil sám na domácího gólmana.

„Bohužel se mi nepovedlo puk zvednout podle představ. Chtěl jsem ho dát bekhendem nahoru, jenže střela šla moc nízko,“ povzdechl si.

Celkově však mohl být po delší době moc spokojený jak s předvedenou hrou, tak i s konečným výsledkem.

Mimochodem výhru na ledě soupeře za tři body si Dukla připsala teprve podruhé v sezoně.

„Tentokrát jsme si za ní šli hned od začátku. Působilo to na mě tak, že jsme ji chtěli víc než domácí. Dali jsme všichni všechno ve prospěch týmu a to rozhodlo,“ měl jasno lídr jihlavského týmu.

Věděli, že si jedou pro výhru

A viditelně nadšený byl z vystoupení svých svěřenců v Litvínově také hlavní trenér Petr Vlk.

„Budu upřímný. Jeli jsme sem pro tři body a tým se s tím ztotožnil. Jsme spokojeni. Kromě třetí třetiny, kdy měli domácí tlak, jsme si utkání pohlídali a byli jsme lepší. Zaslouženě jsme vyhráli,“ radoval se.

Naopak Litvínov si v kalendáři odškrtl svůj další černý zápasový den. Po ráně od Dukly totiž právě Verva spadla na úplně dno extraligové tabulky.

„Je pro mě nepochopitelné, že jdeme do utkání s tím, že chceme zvrátit bídnou situaci, ale hned první třetina se nám vůbec nepovede. Soupeř nás přebruslil. To je neakceptovatelné. My musíme sežrat led,“ hartusil jeden ze čtveřice litvínovských koučů Darek Stránský.

Jenže ten v úterý „žrali“ pouze hosté, kteří se domů na Vysočinu vraceli plni odhodlání.

„Viděli jsme, že tímhle stylem, kterým jsme předváděli v Litvínově, s touhle týmovostí a tím, že jsme dobře bránili, dohrávali soupeře a prostě dělali všechno, co jsme měli, se dá uspět. Určitě nás to může posunout,“ měl jasno Čachotský.

A dokázat v praxi to mohou hokejisté Dukly už zítra na domácím ledě, kde přivítají aktuálně dvanácté Piráty z Chomutova.

„Já doufám, že zopakujeme naši hru z Litvínova, že se znovu semkneme. Jdeme dál, budeme se snažit dotáhnout co nejvíc na týmy před námi,“ vzkázal zatím nejproduktivnější hráč Dukly v letošní sezoně.