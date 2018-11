Jihlavský útočník Havránek si užívá, že mu trenéři věří

Velkou zásluhu na úspěšném výsledku měl podle něj především brankář Jan Brož, který za svá záda pustil pouze jednu kladenskou střelu. „Tenhle souboj se mu hodně povedl,“ chválil spoluhráče Havránek. „Byl základem našeho úspěchu,“ měl jasno.

Do Jihlavy přišel mladý šikovný forvard teprve nedávno. Sezonu nejprve odstartoval v extraligových Karlových Varech, ale nebyl tak často vytěžovaný, takže nakonec uvítal možnost odejít do první ligy.

„Jsem v Dukle nadmíru spokojený,“ přesvědčoval. „Trenéři mi dávají šanci, asi mi věří. Ale hlavně všichni hrajeme dobře a všechny nás to tady baví víc a víc.“

Z toho, že neuspěl v extraligové Energii, si těžkou hlavu nedělá. „Takový je hokej. Čekal jsem na šanci, ale pak mi zavolal trenér a řekl, že by pro mě bylo asi lepší, kdybych hrál někde častěji,“ prozradil.



Na přesunu na rodnou Vysočinu ho lákala nejenom vidina mnohem většího zápasového vytížení, ale také cíl, který si Jihlava před sezonou dala –vrátit se do nejvyšší domácí soutěže.

„Dukla má velké ambice. O to je to pro mě příjemnější. Podle mě nás v play off čekají dobré zápasy,“ pochvaloval si Havránek.

Na kontě má zatím sedm bodů

Změna, kterou v úvodu nového soutěžního ročníku absolvoval, pro něj byla příjemná i z pohledu toho, že nešel do úplně neznámého prostředí. Červenožlutý duklácký dres totiž v minulosti oblékal už jako dorostenec.

„To bylo další plus,“ souhlasně pokyvoval hlavou. „Znám tady spoustu kluků a taky pana Zemana, který mě tehdy chvilku trénoval. To všechno mi pomohlo,“ svěřil se jihlavský útočník, který zatím v devíti zápasech nasbíral sedm bodů za dva góly a pět asistencí.

V sobotu čeká Duklu cesta do Havířova a pak bude mít devět dnů volno. „Pauza nám určitě prospěje. Dáme si oddych, a to jak fyzický, tak i psychický a budeme mít pak zase větší chuť do dalších zápasů,“ vysvětloval Havránek výhody reprezentační přestávky, která se týká i Chance ligy.

Po volnu pak doma nejprve Jihlava přivítá Ústí nad Labem a ve středu 14. listopadu vyrazí k regionálnímu derby na led Třebíče. Tedy do míst, která má z předchozích dvou sezon velmi dobře osahaná právě Havránek. „Na tenhle zápas se hodně těším. Znám tam vlastně skoro všechny kluky,“ hlásil.

A přehled má také o druholigovém Žďáru nad Sázavou, kde s hokejem kdysi začínal. „Zatím jsem sice na žádném utkání doma ve Žďáru nebyl, ale zápasy sleduju na onlinech pravidelně. Moc klukům fandím,“ vzkázal Havránek.