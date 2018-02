Jestli se Jihlava zachrání? Kubalík věří, že ano. Má sílu, dodává

„Ano, jsem opravdu moc rád, že to takhle dopadlo. Že se týmy dohodly,“ přiznává hokejista, který si v minulosti vyzkoušel zámořskou NHL, ruskou KHL, ale například i finskou nejvyšší soutěž.

Na rozdíl od kolegy Straky jste si výměnou rozhodně polepšil. Z týmu, který se bude nejspíš až do konce sezony prát o záchranu, jste přešel k lídrovi extraligy. Už to je dostatečný důvod ke spokojenosti, mám pravdu?

Samozřejmě, že je super přijít do mužstva, které hraje vysoko. Navíc jsem doma, takže ano, byl to moc hezký návrat. Já to ale nijak neovlivňoval, dohodly se na tom oba týmy mezi sebou.

V úterý večer hraje Plzeň právě v Jihlavě, s jakými pocity se budete na Horácký zimní stadion vracet?

Mám tam kamarády, takže se těším. Bude pěkné si v Jihlavě zahrát. Už taky kvůli fanouškům, kteří jsou tam parádní. Takže na jednu stranu to pro mě budou trochu smíšené pocity, ale na druhou už přijedu s Plzní a udělám všechno pro to, abychom vyhráli.

Hlavně abyste se nespletl a nezamířil automaticky do kabiny domácích...

(směje se) Ne, to se mi určitě nestane.

A budete opravdu hrát? Dívala jsem se, že v zatím posledním utkání s Chomutovem jste v sestavě Plzně vůbec nefiguroval...

To je pravda, nehrál jsem, protože jsem ležel s virózou.

A už jste v pořádku?

Měl jsem nějaké teploty, ale už jsou pryč.

Takže byste nastoupit měl?

Stoprocentně to tvrdit nemůžu. Uvidím, jak mi bude ráno, a taky, jestli mě trenéři nominují. Každopádně by bylo pěkné si v Jihlavě zahrát.

Jste pořád s některými exspoluhráči v kontaktu?

Jasně, píšu si s klukama hodně. Parta v Dukle byla opravdu vynikající, takže tam budu mít pořád dost přátel.

O hecování tedy nebude nouze?

Přesně tak, na nějaké rozhodně dojde.

O partě jste už mluvil, ale jaké byly celkově ty čtyři měsíce v týmu extraligového nováčka? Překvapila vás Jihlava něčím?

Šel jsem do Dukly s tím, že jsem věděl, jak to tam funguje. A musím zopakovat, že kabina a vlastně všechno šlapalo v naprosté pohodě. Jen škoda těch pár zápasů, v nichž jsme byli blízko výhře. Bodů mohlo být víc.

To by se ale asi dalo říct i o vás. Nemáte pocit, že jste mohl přispět k produktivitě Dukly větší měrou? Popravdě řečeno, 12 bodů není u tak zkušeného útočníka bůhvíjaká vizitka...

Máte pravdu, bodový přínos z mé strany mohl být určitě vyšší. Ale ono je těžké bodovat, když se nedává tolik gólů.

Jinými slovy vám důraz kladený především na defenzivu příliš nevyhovoval?

Já věděl, co mě čeká. Snažili jsme se hlavně hodně bránit, dostávat co nejméně gólů a urvat zápasy týmovostí. Ze začátku to bylo dobré, dařilo se nám, ale pak přišel výpadek formy. Na Jihlavu ale budu vzpomínat jenom v dobrém. Jsem jí vděčný za to, že mi dala šanci se vrátit zpátky do extraligy.

Když ještě zůstaneme u vaší produktivity, tak ta se zatím po vašem návratu do Plzně nijak nezvýšila. Jak moc taková věc působí na psychiku?

Samozřejmě, že bylo by hezké se trefit, aby to z člověka trochu spadlo. Ale zápasů je před námi ještě dost a já věřím, že se trefím v ten správný čas.

Třeba právě v souboji s Duklou?

Třeba.

Je něco, co vám v Plzni chybí? Něco, na co jste si v Jihlavě zvykl?

Ne, vůbec nic. Zázemí v Plzni dobře znám, trénoval jsem tady už loni v létě, jsem doma a jsem tu spokojený. Jen je škoda, že jsme se tady nepotkali s bráchou, který odešel před Vánoci do Švýcarska.

Mimochodem, co říkal Dominik na váš návrat domů?

Věděl dopředu, že je Plzeň ve hře, všechno jsem s ním řešil. Samozřejmě mi návrat přál. Kvůli kabině, která tady taky šlape, kvůli tomu, jaký je tady tým. A když to dopadlo, byl nadšený. Drží nám palce.

Vy se v úterý s Jihlavou utkáte letos určitě naposledy, protože zatímco Plzeň má ty nejvyšší ambice, Dukla bude bojovat o záchranu. Věříte, že se jí to podaří?

Já doufám, že ano. Sílu má obrovskou a hraje dobře, což dokázala i v posledních zápasech, kdy několikrát vyhrála.

Takže sázkařům byste radil, aby si vsadili na její záchranu?

To nevím. (směje se) Já jí každopádně budu držet palce. Dukla má navíc i výborné fanoušky, kteří si extraligu určitě zaslouží.