Pardubickým hokejistům se v Jihlavě daří. Potvrdí formu?

Neprohráli, dokonce ani nemuseli nazout brusle, a přesto se v pořadí posunuli směrem dolů. V neděli odpočívající kádr Dynama na dálku sledoval, jak si povedou lační chrti atakující nejlepší desítku i šestku extraligy. Právě na šesté příčce zaručující přímý postup do play-off, který by byl nepochybně senzací, se Pardubice vyhřívaly do nedělního odpoledne.

Výhry Olomouce a Liberce vrátily Dynamo do pásma neklidu, kde sebemenší zaváhání může zažehnout nenavratitelné trable a odfouknout plány na předkolo. Důležitost dnešního klání na ledě téměř jistého barážového účastníka není potřeba zdůrazňovat.

„Tabulka je snad nejvyrovnanější v historii soutěže, to jsme ještě nezažili. Máme svůj cíl a nesmíme se dívat okolo sebe, kdo nám jak pomůže. Potřebujeme si body uhrát sami. Věřím, že pokud zopakujeme naše výkony z posledních dvou utkání, včetně respektu a pokoře k soupeři, můžeme v Jihlavě vyhrát,“ řekl kouč Dynama Miloš Holaň.

Červenobílou sestavu jihlavští Ježci v této sezoně ještě naplno nepopíchali, byť v poslední bitvě měli pěkně ostré bodliny. Dynamo udolalo houževnaté outsidery 3:2, když vítězné trefě Treilleho předcházel viditelný ofsajd. Situace tehdy zvedla vlnu emocí. Jihlava se cítila právem okradena o téměř jistý (minimálně) bod. Po něm sahala i v neděli ve Zlíně, ale znovu těsně padla 1:2.

„Díval jsem se na celé utkání, těžko se srovnává zápas doma–venku, ač Dukla hraje velmi podobným stylem. Mají velmi bruslivé mužstvo, které hraje velice aktivně doma, kde se spoléhá na bouřlivou atmosféru. Na všechno se musíme připravit a zápas zvládnout,“ nabádal Holaň.

Tým z Vysočiny, který je v extralize nováčkem, se na chvostu tabulky pohyboval od začátku sezony. Během posledního týdne však ze tří pokusů dvakrát uspěl a poslal pod sebe na úplné dno Litvínov. Z pohledu obrany na tom není mužstvo nijak zle. Vždyť i Dynamo inkasovalo doposud o dva góly více. Jenže Dukla živoří v útoku, v němž nastřádala pouhých 91 branek. S průměrem lehce nad dva góly na zápas se zkrátka vítězí poměrně obtížně.

„Jihlava hraje neustále stejný hokej od prvního kola, rozdíly ve výkonech nejsou tak veliké. Mají dobrý týmový duch, jsou nebezpeční. Nedostávají mnoho branek, v každém utkání jsou svému protivníkovi rovnocenným soupeřem,“ dodal kouč Holaň.