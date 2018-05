Nehodlám jít hlavou proti zdi, říká Čelanský o angažmá v Brodu

Cíl má nicméně stejný – zopakovat v další sezoně stejný postupový úspěch. „V polovině dubna příštího roku si řekneme, jestli to vyšlo,“ usmíval se bývalý hokejový útočník, který v rámci své dosavadní trenérské kariéry prošel například pražskou Slavií, Chomutovem, Kladnem, Benátkami nad Jizerou a naposledy působil loni tři měsíce v prvoligové Kadani.

Jiří Čelanský Narodil se 3. května 1978 v Havlíčkově Brodě. Hokej hrál na pozici útočníka, ovšem brzy svoji hráčskou kariéru ukončil a rozhodl se být trenérem. U A-týmu začínal jako asistent hlavního kouče Kamila Pokorného a v roce 2005 s ním přivedl brodské hokejisty do první ligy. Později si vyzkoušel trenérský post také v ruském Orenburgu. V Česku působil například ve Slavii Praha, v Chomutově, Benátkách nad Jizerou či Kladně. Naposledy trénoval loni tři měsíce Kadaň.

Domů do Havlíčkova Brodu se vracíte po nějakých jedenácti letech. Jak byste popsal první pocity?

Rozhodně jsou jen příjemné. Jednak proto, že je to skutečně už strašně dlouho, co jsem doma působil naposledy, a navíc mě ta nabídka velmi oslovila. A ačkoliv vím, že je před námi spousta práce, moc se na ni těším.

Pořád je to ale práce jenom ve druholigovém klubu. Předtím jste pokaždé působil minimálně ve WSM Lize. Neberete svůj návrat domů trochu jako krok zpátky?

To určitě ne, naopak to vnímám jako krok dopředu. Dneska totiž máme v Brodě sportovní centrum mládeže, máme juniory v extralize, dorost v extralize a to je podhoubí pro to, aby se konečně podařilo to, co si vedení vzalo do hlavy před třemi lety – postup áčka do první ligy.

Už jste si vybral svého asistenta?

Ano, bude jím Míra Duben (třiačtyřicetiletý bývalý hokejový obránce, rodák z Havlíčkova Brodu – pozn. red.).

Takže jste se rozhodl sázet na místní odchovance?

Přesně tak. Nechci do klubu přivádět cizí trenéry, když tady máme dostatek vlastních. A kvalitních.

A co hráči? Týká se tohle vaše rozhodnutí i skládání kádru A-mužstva?

Rozhodně chci hrát s místními kluky. Pokud budu do sestavy sahat, tak až po zralém poznání každého hráče. Každý by měl ode mě, jako od nového trenéra, dostat prostor na ledě. Předchozí dva roky ukázaly, že je tady tým, na kterém se dá stavět.

Dnes už je ale jisté, že se budete muset obejít bez nejproduktivnějšího hráče Lukáše Endála, který se dohodl na smlouvě s Českými Budějovicemi. Víte ještě o někom, kdo se chystá Brod opustit?

Ne, Lukáš je zatím jediný, o kterém vím, že odchází. Od kluků, kteří byli u áčka přede mnou, mám informace, že měli přislíbeno, že všichni chtějí pokračovat dál. Tak uvidíme.

Jste spíš přísný trenér, nebo typ, který je otevřený dialogu? Už víte, jak budete mít v tomhle směru rozděleny role s vaším asistentem?

(usmívá se) O Mírovi se všeobecně ví, že je hodný, takže se nabízí, že já bych měl být ten zlý. Ale to ať posoudí někdo jiný. Myslím si, že jako trenér se neustále vyvíjíte, snažíte se jít dopředu. Chci, aby byla nastavena určitá pravidla, aby se dodržovala. Ale jsem taky trenér, který naslouchá. Rozhodně nejsem typ, který by šel hlavou proti zdi a choval se tak, že jen jeho názor je ten nejlepší.

Už jsme zmiňovali vaše dosavadní trenérské štace, dá se říct, kde jste se cítil nejlépe?

Na to neumím odpovědět. Samozřejmě že hrozně dobře se mi vzpomíná například na první kontakt s velkým hokejem v pražské Slavii, ale že bych některý klub vyloženě upřednostňoval, to ne. Každý je jiný. A vždycky je to hodně o lidech.

Dobře, tak se pojďme zastavit u vašeho zatím posledního angažmá v Kadani. Jak se pracuje v klubu, kde na hokej chodí naprosté minimum fanoušků?

No tak teď jste se zeptala úplně přesně. Protože jestli bylo něco, co bych z těch všech míst moc rád vymazal, tak musím zmínit svoje tříměsíční angažmá v Kadani. Troufnu si tvrdit, že tam to nemělo s hokejem vůbec nic společného. Ať už se to týká organizace, struktury klubu, nebo toho, jak to vlastně chtěli dělat. A jak to ve finále dodnes dělají. Nefunguje to tam od platební morálky až po další spoustu jiných věcí. Absolutně nic.

Takže se raději vrátíme do Brodu. V předchozích sezonách jsem vás hned několikrát zahlédla v Kotlině při zápase brodského A-týmu. Sledoval jste jeho výsledky pravidelně?

Jasně, nikdy jsem neztratil pojem o brodském hokeji. Kotlina pro mě vždycky byla, a věřím, že i do budoucna bude, místo, kde si rád sednu a podívám se na hokej. To byl taky důvod, proč jsem se rozhodl nabídku BK přijmout. Mám brodskému hokeji co vracet. A udělám všechno pro to, abych tomuhle klubu dal to nejlepší, co ve mně je.

Už máte jasno, kdy zahájíte přípravu na novou sezonu?

Mládež chceme rozjet od příštího týdne. A co se týká začátku A-mužstva, tak tady jsem se rozhodl pro netradiční termín. Po dvou letech, kdy hráči jeli na krev až do 15. dubna, jim dám volnost a budu věřit, že přijdou v určitém stavu, abychom mohli pracovat. Přípravné období zahájíme 26. června a pak plynule přejdeme do soutěží. Hráči tudíž teď budou mít nějakých deset nebo jedenáct týdnů volna. Prostě chci, aby dostali novou chuť do hokeje, aby po něm byli hladoví.