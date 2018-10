Máme problémy se střílením gólů, zlobí se litvínovský Hunkes

Proč jste na Spartu nestačili?

Rozhodlo naše neproměňování šancí, máme s tím teď problémy. To je hlavní důvod. A taky skvělý brankář Sparty Machovský.

Co s vámi dělají tři porážky v řadě?

Netěší nás to. Přestali jsme dávat góly, musíme na tom zapracovat. Jít víc do brány, střílet. Doufám, že se nám odrazí nějaký šťastný gól a začne to tam padat.

Nehrajete v útoku moc složitě?

Možná to tak vypadá, ale snažíme se hrát jednoduše. Když to člověku nepadá, po čtvrté střele si řekne: Nic z toho není, zkusím radši nahrát, třeba to vyjde. Možná tedy hrajeme složitěji, ale není to záměr.

Jak se na gólové nouzi podepsala rozbitá sestava jak v obraně, tak v útoku?

Asi nám to nepomohlo, ale na to se nechci vymlouvat. Není to ten hlavní důvod. Kluci, kteří naskočili místo zraněných nebo těch, co odešli, hrají dobře.

Ani přesilovky vám nejdou.

V posledních zápasech ne. Ze začátku jsme v každém utkání minimálně jeden gól z přesilovky dali, pak se hraje líp. Takhle dotahujeme. Díkybohu jsme na začátku něco nahráli. Musíme to zase překlopit na naši stranu a začít vyhrávat. Dneska jsme to odmakali, nikdo nic nevypustil, nemáme hlavy dole. Musíme to zlomit.