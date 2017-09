Nikdo tu není skleslý, ujišťuje Hunkes po příchodu do Pardubic

„Na tréninku byla bojovná nálada, neviděl jsem tam někoho vyloženě skleslého. Nemyslím si, že by byl někdo odevzdaný, že by to zase měl být špatný rok,“ řekl Hunkes.

Na první zápas proti Jihlavě se těší. I proto, že po návratu z Německa dosud neměl angažmá a už cítil potřebu hrát.

„Před sezonou jsem dostal pár nabídek, ale měl jsem nějaké zdravotní problémy a nechtěl jsem v té době podepsat. Když jsem se vyléčil, nebylo nic, co by mě uspokojilo. A nejsem tak starý, abych vzal nějakou podřadnější soutěž,“ vysvětlil Hunkes.

S Pardubicemi se dohodl zatím na měsíc. Pak se uvidí - je dost možné, že Hunkes chytne opět laso ze zahraničí. Nyní se každopádně soustředí na Pardubice, které prohrály čtyři zápasy z dosavadních pěti a krčí se na předposlední třinácté příčce extraligové tabulky.

„Potřebuju poznat kluky, ale určitě bychom to chtěli hokejově zvednout a udělat víc bodů. Tohle zatím jako cíl stačí,“ prohlásil.

Generální manažer HC Dynamo Dušan Salfický si od něho slibuje i posílení ofenzivy. Na led by měl chodit po boku další čerstvé posily týmu Tomáš Mojžíše, s nímž se zná z KHL z pražského Lva.

„Už je to dlouho, co jsme spolu hráli. Bude potřeba, abychom spolu hodně komunikovali a zvykli si na sebe,“ sdělil Hunkes.