Jsem rád, že nám to řekl na rovinu, komentuje Voráčkovu omluvu Kalous

dub 26 2018

Se startem Jakuba Voráčka na světovém šampionátu se tolik nepočítalo, zato účast Pavla Zachy se jevila reálnou. Nakonec k národnímu týmu nepřibude ani jeden. Únava, respektive nedoléčené zranění nepustí potenciální posily z NHL na hokejové MS do Dánska. „Mrzí nás to, je to velké oslabení,“ ví asistent trenéra Jiří Kalous.