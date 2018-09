Teď myslím jen na Plzeň, ujišťuje hokejový matador Novotný

Teď klub přilákal na zatím neurčenou dobu personu jiného druhu. Útočník Jiří Novotný, mistr světa z roku 2010, se vrací k hokeji po sedmiměsíční pauze, kdy se dával do kupy po operaci kolena. A hned úvodní dva duely v Lize mistrů naznačily, že spolupráce s dalšími Jihočechy Gulašem a Nedorostem by v Plzni mohla fungovat.

„S klukama se známe, hráli jsme spolu i v nároďáku. Oba jsou to špičkoví hokejisté. A já jsem hlavně překvapený kvalitou celého plzeňského týmu,“ pochvaluje si 35letý Novotný, který má za sebou desetileté působení v KHL, ale ještě předtím odehrál 193 utkání v NHL za Buffalo, Washington a Columbus.

Podtrženo, českou extraligu ochutná po dlouhých šestnácti letech. Naposledy ji hrál v sezoně 2001/02 za České Budějovice.

„Vzpomínky jsou to hodně hluboké,“ usmívá se. „Vybavuji si, jak jsem jako mladej, ještě s košíkem na obličeji, nastřílel Slavii hattrick. To mi bylo osmnáct a na druhé straně ještě kroužil po ledě Růža (Vladimír Růžička),“ říká Novotný.

Teď je na hokej natěšený i proto, že poslední měsíce ho trápily zdravotní trable. Předloni marodil s mononukleózou, letos v lednu musel na operaci s kolenem a sezonu v ruské Togliatti tak nedohrál.

„Z mé strany to bylo špatné. Třikrát jsem tam stál kvůli kolenu, když dostalo třetí ránu, musel jsem na operaci. Mrzí mě to, protože v Togliatti kvůli návratu do KHL udělali krásný nový stadion, lístky se prodávaly a chodilo plno lidí,“ míní někdejší kapitán české reprezentace.

Během léta měl kontakt se Spartou, ale z námluv nakonec sešlo. Už v pátek tak rozehraje s Plzní nový ročník extraligy domácím duelem proti Liberci. „Po delší době jdu do sezony fit, koleno drží. Těším se moc. V prvních kolech nás čekají těžcí soupeři a my do toho půjdeme s respektem. Ale také pořádně nabuzení. Vím, že příprava v Plzni byla kvalitní, tým má sílu a je od čeho se odrazit,“ říká Novotný.

Jak dlouho v modro-bílém dresu zůstane, momentálně řešit nechce.

„Něco tam ve hře je, Švýcarsko a Německo, ale teď bych se o tom nerad bavil. Nechci předbíhat. Teď jsem se domluvil na nějaké práci se Škodovkou, vím, do čeho jdu a v tomhle klubu se mi hodně líbí,“ prohlašuje rodák z Pelhřimova.

Příští dny a týdny ukáží, na jakou strunu se s parťáky v Plzni naladí...