Plzeňská epizoda končí, útočník Novotný míří do Ambri-Piotty

Nahradí amerického útočníka Bryana Lerga, kterého na tři až čtyři týdny vyřadilo zranění kolena.

Novotný, který v minulé sezoně působil v KHL v Togliatti, se s Plzní před dvěma týdny domluvil na měsíční smlouvě, ale v případě nabídky ze zahraničí mohl odejít. Za Indiány nastoupil ve dvou duelech Ligy mistrů a v úvodních dvou kolech extraligy.

„Jirkovi děkujeme za spolupráci. I když byla krátká, měla pro mužstvo přínos. Jirka do týmu zapadl jak hokejově, tak lidsky. Přejeme mu, ať se mu v novém týmu daří,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

V Ambri-Piottě se Novotný potká s explzeňským kanonýrem Dominikem Kubalíkem. Do ligové sezony předposlední celek základní části minulé sezony NLA, který se zachránil díky vítězství v play out nad Klotenem 4:1 na zápasy, vstoupí v pátek doma proti Zugu.

Novotný hrál posledních devět sezon v KHL. Odchovanec Jindřichova Hradce před Togliatti nastupoval i za Atlant Mytišči, Barys Astana, Lva Praha, Jaroslavl a Čeljabinsk. V soutěži sehrál 440 utkání včetně play off a zaznamenal 215 bodů za 79 tref a 136 asistencí.

Účastník osmi mistrovství světa i olympijských her v Soči v roce 2014, který má ze světových šampionátů ve sbírce také bronzy z let 2011 a 2012, má za sebou rovněž angažmá v NHL. Za Buffalo, Washington a Columbus sehrál 189 duelů základní části a zaznamenal 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off nebodoval.