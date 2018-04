Polanský: Je strašné být takhle blízko rozhodnutí, bude mě to strašit

Co podle vás rozhodlo, že série bude pokračovat?

Bylo tam asi více chyb. Neproměnili jsme hodně šancí, už v první třetině mohli dát v pohodě na 2:0 a bylo by to jiné. V závěru nám tam chyběly snad dva centimetry od rozhodnutí, kdy puk poskakoval po brankové čáře.

Váš útok měl v zápase opravdu velké šance.

Bohužel je to tak. My jsme měli dneska vyhrát. I v prodloužení se nám dařilo, měli jsme tam dobrou šanci a z protiútoku dostaneme gól. Bude mě to strašit, protože já jsem neproměnil opravdu velké gólovky. To jsou okamžiky, které si bohužel zapamatujete.

Hodně to bolí?

Je strašné být takhle blízko rozhodnutí a nakonec muset pokračovat v prodloužení. Je to velká nálož. Já během zápasu měl také velké šance a neproměnil jsem je. Dalším faktorem byla naše vyloučení ve druhé třetině. Strašně těžko se mi to hodnotí, protože jsme podali bojovný výkon.



Stále ale vedete 3:2 a k finále máte blíž.

Přesně tak. To by před sérií bral každý, teď se to trochu zkomplikovalo, ale pořád máme mečbol na domácím ledě a ten musíme využít. Naší formaci se dařilo dostávat do šancí, ale bylo to spíše v přesilovkách a ty musí někdo vybojovat. My víme, že je to stejně důležité, jako dávat góly. Mě opravdu mrzí moje velké šance.

Může mít psychickou výhodu na své straně Hradec?

Myslím, že vůbec ne. Pořád budeme mít výhodu domácího prostředí, kde můžeme sérii rozhodnout. Když předvedeme podobný výkon, tak sérii zvládneme. Navíc nás doma poženou vynikající fanoušci.