Dvakrát skóroval, přesto neslavil. Čeká nás tvrdá série, tuší Polanský

„Prostě to byl takový nemastný neslaný souboj. Šel jsem na trestnou, akceptuji to.“



Co vám chybělo oproti tomu prvnímu zápasu?

Moc jsme si přáli vstřelit první branku, moc jsme chtěli do utkání vstoupit jako v sobotu. To se nám nepodařilo a první gól nás trochu utlumil. Ale moc bych to nechtěl hodnotit. Každý zápas je jiný. Vidíte to v NHL. Jednou vyhrají 7:0, potom prohrají 1:5... Nemá smysl rozebírat, co nám chybělo a nechybělo. Příště musíme být lepší. Bude to ještě velice tvrdá série.

Protivníci se na vás hodně zaměřili, schytal jste spoustu ran. Jak těžké to bylo ustát?

Nemůžu říct, že jsem rád za to, jak si mě všímají. Na druhou stranu to beru tak, že čím víc se budou soustředit na mě, tak bude větší šance pro dvacet mých parťáků, kteří budou mít víc prostoru. Nejméně ti čtyři se mnou na ledě. To se nezdá, ale když někomu vybojujete metr dva navíc, je to v moderním hokeji hrozně moc. Je paráda, když vám někdo pomůže a naváže na sebe dva hráče. Když trochu brnkáte soupeřům na nervy, je třeba toho využít.

Bylo tomu tak i u vaší první trefy na 1:2? To jste se zvedal a přišel další hit...

Jo, tam to pomohlo. Protivník se soustředil na bránění těla, na blokování pohybu, moc neviděl puk a toho jsem využil. Připravujeme se na to, ale tlak do brány nám trošku chybí. Ty puky tam leží a také tam leží body, které potřebujeme. Oni dali dva góly z nenápadné teče. To jsou hrozně laciné branky, ale počítají se stejně, jako když projedete celé hřiště. Aspoň víme, v čem se zlepšit, kde víc zabrat.

Zajímavá dvojice se vytvořila mezi vámi a brněnským obráncem Tomášem Malcem, s nímž se znáte ještě z Třince.

Jasně, Harryho znám dlouho a respektuju, jak hraje. Je velice platný, ale nebudu ho chválit. On hraje, co umí a já taky. Střetli jsme se a budeme se utkávat čím dál tím více. Uvidíme, kdo bude úspěšnější. Oba do toho dáme všechno.

Po tom, co jste snížil, jste byli v euforii a měli jste přesilovku. Co chybělo, abyste vyrovnali?

Měli jsme tam několik dobrých střel. Nevím, jestli jsem tam Sváčovi (Vladimíru Svačinovi) nezablokoval střelu nohou. Stál jsem na hraně brankoviště a kouslo mě to do lýtka.

A váš druhý kontaktní gól tři minuty před koncem na 2:3 už přišel pozdě?

O pět deset minut. Kdybychom reagovali do nějaké desáté minuty poslední třetiny... Nejen, že jsme mohli výsledek zkorigovat, ale i vzhledem k nadšení, které tam pak bylo cítit. I v tom oslabení. Tým ožil, ale to jsme potřebovali dřív.

Přesto ještě v poslední minutě mohl vyrovnat Aron Chmielewski. Viděl jste jeho šanci?

Byl jsem od něj metr a půl a už jsem chtěl zvedat ruce. Byl jsem přesvědčený, že je to branka. Dobře obcházel gólmana, položil si ho. Nevím, co se pak stalo, jestli mu puk sjel. Od tyčky to šlo ven.

Ukazuje se ale, že to bude hodně vyrovnaná série, že?

Doufám. Ty první dva zápasy byly takové oťukávací. Zjistili jsme, co hraje Kometa. Oni, co hrajeme my. Teď už to bude o drobnostech a já doufám, že i o srdci a o tom, kdo to bude chtít více.