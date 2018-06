Hokej se učil v Mariánských Lázních, teď si Sekáč hýčkal Gagarinův pohár

Sekáč měl trofej k dispozici od úterka až do pátku a stihl s ní pořádné turné po České republice.

„Byl jsem v Tachově, Mariánských Lázních a v Aši. V Praze jsme ji byli už dřív vyfotit na pár místech a ještě v pátek jsme udělali to samé a dali možnost i lidem, aby si ji také vyfotili. Ještě pojedu do Brna, lítám s ní po kamarádech a po známých,“ řekl Sekáč.

Tričko s fotkou, když byl malý

V Mariánských Lázních, kde se učil hrát hokej, darem dostal tričko, na kterém je jeho foto z mladých let.

Přibližně metrovou a dvacet kilogramů vážící trofej mu přivezli kustodi Kazaně. „Jsem rád, že to vyšlo. Sám jsem nevěděl, že cestuje originál, a jsem nadšený. Už jak sem přicházeli, bylo to neskutečné,“ řekl Sekáč Radiožurnálu ve chvíli, kdy pohár opustil letadlo.

„Mám to štěstí, že ho mám skoro na celé čtyři dny. Určitě nějaká párty proběhne. Hned jedu do Tachova, tam mám jen hoďku, dvě pro místní mladé kluky. Ve středu pojedu do Mariánských Lázní, kde jsem začínal s hokejem. Chci ho ukázat mladým klukům, aby věděli, proč hrají. Pak do Aše, kde jsem se narodil, a pak na chatu, tam ho trošku zapijeme,“ plánoval.

Jiří Sekáč s maminkou a Gagarinovým pohárem.

Pohár vozil sám

„Jsem rád, že to mám na čtyři dny. To je pecka, můžu si to trošku užít a nemusím nikde až tak hekticky lítat. Vozím si ho sám všude bez bodyguardů, což je super pocit, že ho mám jen sám pro sebe,“ podotkl Sekáč.

Žádná divoká párty podle něj oslavy neprovázela. „Bylo to docela v poklidu. Byl jsem vždycky už večer totálně vysílený, opravdu jsem toho najezdil hodně. On je ten pohár ještě docela těžký, takže to furt tahám tam a zpátky, člověka to vytíží. Jsem rád, že si večer lehnu a spím,“ podotkl s úsměvem Sekáč, který se s Kazaní dočkal premiérového triumfu v kariéře.

„Bylo to super, že se nám to povedlo vyhrát. Těžko to nějak popisovat, musí si to spíš prožít každý sám. Člověk se raduje, ale dojde mu to někdy za týden. Je to asi moje nejpříjemnější léto,“ prohlásil Sekáč, který do Kazaně zamířil předloni po dvou letech strávených v NHL, kde vystřídal dresy Montrealu, Anaheimu, Chicaga a Arizony.

Vyšel druhý pokus

Blízko zisku Gagarinova poháru byl už v roce 2014 v dresu Lva Praha, ale tehdy český účastník KHL prohrál ve finále v sedmi zápasech s Magnitogorskem. O finále s CSKA Moskva letos Sekáč málem přišel kvůli zlomenému zápěstí, boj o titul si ale nakonec vychutnal ve všech pěti duelech.

Jiří Sekáč s otcem a Gagarinovým pohárem.

„Měl jsem to zlomené na třech místech, takže to nebyla úplně sranda. Původně mi řekli, že budu mít pět nebo šest týdnů sádru, pak bude teprve rehabilitace,“ popsal Sekáč prognózy, které se naštěstí pro něj nenaplnily.

Rychle se vyléčil ze zranění

„Nevím, jakým zázrakem to bylo, ale sundal jsem sádru po dvou týdnech, měl jsem to docela pohyblivé a nebolelo to. Tak jsem to šel zkusit na led a všechno bylo v pohodě bez větších bolestí. Takže jsem řekl trenérovi, že jsem připravený hrát. On mi samozřejmě vyhověl a vypustili mě tam,“ vyprávěl Sekáč.

V Kazani působil v uplynulých dvou sezonách po návratu z NHL, kde za dva roky vystřídal dresy Montrealu, Anaheimu, Chicaga a Arizony. Bývalý hráč Lva Poprad i Lva Praha v KHL si v minulé sezoně připsal v 50 zápasech základní části 42 bodů za 16 branek a 26 asistencí. V play off v 15 duelech zaznamenal 13 bodů za čtyři góly a devět přihrávek.

Trofej vítěze KHL získal jako devátý Čech

Gagarinův pohár získal Sekáč jako devátý Čech v desetileté historii KHL. Dvakrát na něj dosáhli útočníci Jakub Klepiš, Marek Kvapil, Jan Kovář a obránce Filip Novák. Jednou triumfovali bek Miroslav Blaťák a útočníci Jakub Petružálek, Roman Červenka a Tomáš Filippi.

Jiří Sekáč bude s týmem Ak Bars v nadcházející sezoně triumf obhajovat. „Mám ještě smlouvu a ještě rok určitě budu v Kazani,“ uvedl Sekáč. Nebrání se tomu, aby se v ambiciózním klubu usadil delší dobu. „Kdyby byl takový scénář, že bych zůstával v Rusku, tak bych nebyl vůbec proti, abych zůstal celou dobu v Kazani. Líbí se mi tam. Mám tam spoustu dobrých kamarádů, se kterými jsem prožil zatím to nejlepší z hokejové kariéry, takže je to v tomto ohledu číslo jedna,“ dodal Sekáč.