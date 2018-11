Sekáčův pražský comeback. Byla to pecka, pochvaloval si atmosféru

Pravda, o české šance nouze nebyla. Zejména ve třetím dějství, kdy Češi zarputile dotahovali jednobrankovou ztrátu na Tre Kronor. Skandinávský soupeř ale těsné vedení nakonec udržel a slavil výhru 3:2.

Necelých deset tisíc fanoušků ve staré aréně v Bubenči ale přesto ocenilo výkon svých favoritů aplausem vestoje. „Byla to pecka! Nikdy neomrzí hrát před domácími fanoušky,“ byl ohromen atmosférou Sekáč.

O to víc, že se jednalo o utkání za národní tým. „Víc už asi být nemůže. Počínaje hymnou, až po ten konec, kdy si lidé stoupnou a poděkují vám za výkon. Jsem strašně rád, že jsem si tu mohl zahrát,“ vyjádřil vděk českým příznivcům v hale, kde prožil dvě sezony v dresech pražského Lva či Sparty.

Domácí reprezentaci srazila v úvodním střetnutí turnaje Karjaly zejména druhá třetina, kdy český tým inkasoval dvakrát během čtyř minut a musel dohánět.

„Ale myslím si, že Švédové o moc lepší nebyli. Samozřejmě, hokej je hra chyb a oni ty naše potrestali. Ale pokud budeme dál takto pracovat, přinese to úspěch,“ věřil Sekáč před odletem do Helsinek, kde se národní tým poměří v sobotu s Finskem (16:30) a v neděli s Rusy (12:30).

Na souhru první formace, kde Sekáč nastupoval po boku Dominika Kubalíka a Andreje Nestrašila, se opravdu dívalo dobře. Zejména při snížení na 2:3 se Sekáč vytáhl, když zpoza švédské branky našel najíždějícího beka Jana Koláře. Ten přihrávku à la Gretzky využil a s jistotou zakončil.

„Naše lajna makala od beků až po útočníky, nikdo se nevozil. Kubas i Nesty jsou super hráči a na to, že to byl první zápas pohromadě, jsme předvedli kvalitní hokej,“ vyzdvihl parťáky Sekáč.

Nejen jejich formace dostala v utkání určitou míru volnosti. Nový trenér reprezentace Miloš Říha přenechal značnou část iniciativy na samotných hokejistech.

„Miloš nás ničím extra nezahlcuje. Máme poradu, kde si něco málo řekneme, ale jinak je to na nás. Podle mě není člověka, kterému by tohle nevyhovovalo,“ liboval si 26letý forvard, jenž už třetím rokem nastupuje za ruskou Kazaň.

Jak vůbec vnímal osobnost trenéra Říhy během jeho premiéry na střídačce národního týmu? „Byl super. Ví, jak má s hráči komunikovat. Není vůbec negativní, naopak kluky podporuje. Řvaní a shazování, to je to poslední, co hráč za nepříznivého stavu potřebuje,“ myslí si Sekáč.