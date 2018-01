Litvínovský šéf Šlégr: Zvedáme se a roste i naše sebevědomí

Jenže se Zlínem nakonec krachnul 3:4 v prodloužení po trefě Ondráčka, šlo o 12. porážku v řadě před pouhými 2 245 fanoušky.

„Pomohl by nám bonusový bod. Ne v tabulce, ale psychicky,“ litoval útočník Viktor Hübl, že nepřišla vymodlená výhra. „Na druhou stranu je pro nás dobré, že jsme to za stavu 0:2 a 2:3 nezabalili. To je plus.“

Ani šéf litvínovského realizačního týmu Jiří Šlégr neviděl všechno černě: „Po příchodu posil se mužstvo zvedá. A zvedá se mu i sebevědomí. V tréninku je potřeba zapracovat na systémových věcech, ale zápas se Zlínem už vypadal úplně jinak než ty předchozí.“

Verva ztrácela, když se Fryšara trefil z kruhu a Ferenc využil dvojnásobnou převahu. Záhy však snížil Hanzl po přihrávce novice Mikúše zpoza branky a srovnal necelé tři minuty nato tečí Gerhát.

„Naši hráči se nechtěli vzdát - a nevzdali se,“ ocenil Šlégr. Jenže když Šťastný skóroval z otočky, bylo Litvínovu zase ouvej. Pouhých 8 vteřin před sirénou odvrátil další nulu Hübl tečí Mikúšovy střely.

„Stál jsem vedle Hübla, puk mu šel na ruku. Ale asi je těžké pro videorozhodčího posoudit, zda to byl úmysl,“ uvedl zlínský útočník David Šťastný. Hübl vykresloval: „Uhýbal jsem, puk mě tečoval, šlo to o ruku dolů mezi nohy Kašíka.“

Litvínov, který v pátek nastoupí v Třinci, na nebarážové pozice ztrácí 15 bodů. „Musíme hrát takhle důrazně a bojovně dál. A věřit, že se to bude zlepšovat a že konec zvládneme,“ burcuje Hübl, jemuž se do elitní řady po zranění vrátil Jánský.

Dobře se uvedly posily v čele s Mikúšem. „Věřím, že se po příchodu nových kluků lajny srovnají. Musíme se sehrát, v olympijské pauze pořádně potrénovat,“ velí Hübl. „Nová druhá lajna teď dávala každý zápas gól, ještě nám hodně pomůže. Když každý zápas bude moct rozhodnout někdo jiný, bude v týmu větší síla.“ A třeba už skončí mučivá série: „Tak dlouhou asi nepamatuju.“