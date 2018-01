Progres, ale zase krach. Noví trenéři Litvínova jsou stále nuloví

„Ale jsem přesvědčen, že jestli budeme hrát takhle, výsledky přijdou,“ nepochybuje šéf realizačního týmu Jiří Šlégr. Jeho celek rupnul pošesté v řadě a doma dokonce už posedmé za sebou. Litvínov je dál předposlední, na dvanáctý Liberec ztrácí pět bodů a má o zápas víc.

Už v 10. vteřině skóroval Lukeš, ale ani to oslabené Vervě nepomohlo. Rovněž oslabená Plzeň otočila na 3:1, vedla i 4:2. Litvínov se zvedl a díky přesilovkám manko vygumoval: Baránek v ní vstřelil svůj první extraligový gól a Lukeš možná zkompletoval svůj první extraligový hattrick.

„Já nedal dva, ale tři góly. Tečoval jsem i střelu Gerháta. Doufám, že mi to uznají,“ přeje si Lukeš. „Ještě jsem hattrick neměl, je asi první za třináct let. Hrálo se mi výborně, cítil jsem se dobře celý zápas, pro mě plus, ale body zase nula. Přitom jsme měli možná i na výhru.“

Jenže ve 3. třetině nevyužil sólo kapitán Trávníček a prázdnou branku minul Hübl. A lídr dostal vítězný gól darem. „Hrajeme čtyři na čtyři, necháme volného beka, aby si sjel za našeho hráče před branku a dal gól,“ mrzela Lukeše trefa Jonese.

Defenziva chemikům pořád hapruje, mají průměr 3,1 inkasované branky na zápas. Nejhorší v soutěži. „Dostali jsme tři góly z předbrankového prostoru, nemůžou nám takhle třeba i nadvakrát dorážet,“ štve beka Marka Baránka. „Musíme to tam seřezat a umlátit puk do rohu. Ale od trenérské výměny mi přijde, že je naše defenziva lepší a lepší. Už soupeře nechodíme zdvojovat, ale každý má svého hráče a ten frajer si za něj zodpovídá, nesmí mu ujet.“

I Šlégr cítí progres: „Změnili jsme náš systém, kluci si zvykají. Postupem času se hra zlepšovala. Výkon byl bojovný. Snažili jsme se v ofenzivě dodržovat, co jsme si řekli, na defenzivě musíme ještě pracovat. Bylo málo času na velké změny.“

Matyáš Kantner z Plzně dává gól litvínovskému Pavlu Kantorovi

A brzdou jsou i zdravotní lapálie, v extralize proto debutoval bek Šesták z Kadaně a připraven byl junior Franc. Z obránců marodí Sörvik, Pilař, Sklenička, v neděli se zranil Hunkes, v útoku chybí Černý, Jánský, Jurčík a Vandas. „Věřím, že Hunky bude v pořádku a také další obránci že se dají dohromady,“ řekl Šlégr.

Verva už musí zabrat. „Doma prohráváme o gól, na psychiku hrozné,“ deptá útočníka Lukeše. „Potřebujeme už bodovat každý zápas.“ Povede se to v pátek v Liberci?