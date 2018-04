Zděšený litvínovský trenér Šlégr po barážovém kolapsu: Už to hoří

„Nebudu se přetvařovat, prožívám to strašně,“ mluvil tiše olympijský šampion. „Je to pro mě strašné. Není to něco, na co bych chtěl být pyšný. Ale pořád ještě není dohráno, já byl vždy zvyklý bojovat až do konce. Věřím, že to ještě zvládneme.“

Jenže to bude muset Litvínov přidat. V úterý vedl, když se do černého trefil Černý, jenže po 97 vteřinách druhé části už vládla Energie 2:1. Domácí byli zlomení, do druhé pauzy dostali další dva góly. Zmar.

„Konečně jsme skórovali první. Nevím, co se stalo o přestávce v šatně, jestli jsme se uspokojili. Ale přišel totální kolaps,“ nechápal Šlégr. „Dvakrát jsme neobsadili beka a z teče přišel gól, při druhé brance jsme nepochopitelně špatně střídali a ujeli nám.“ Bek David Šesták tvrdil: „Po prvním gólu jsme se začali třást.“

Třást se Litvínov musí i o extraligu, vzpoura prvoligistů pokračuje, Kladno vyhrálo 2:0 v Jihlavě. A Verva na záchranu ztrácí čtyři body.

„Jestli k příštím zápasům budeme přistupovat jako dnes, extraligu si nezasloužíme,“ uznal Šlégr. „Prvoligisté jsou hladoví, ale my se musíme soustředit na sebe, na každé střídání. A ­už hodně zabrat.“

Litvínov doma ze čtyř zápasů tři ztratil, to může být smrtící. „Teď musíme vítězit venku,“ velí Šlégr; v ­pátek jeho tým nastoupí v Kladně. Z­ pěti posledních kol bude nejspíš potřebovat čtyři vyhrát. „Je to jednoduchá matematika, ale my musíme koukat jen na příští zápas.“

Byť se ve 46 letech nechal zapsat na soupisku, na led Šlégr neskočí. „Jirka Šlégr nám to asi nevyhraje,“ řekl o­sobě. „Po takovém debaklu nepřemýšlím, co bych udělal jako hráč. Musíme se poradit jako tým. Bouřka už proběhla, po zápase si to kluci vyříkávali v kabině. Jsou to oni, kdo hrají. My můžeme ovlivnit taktiku, ale když ji mužstvo nedodržuje, je to těžké. Musíme se zmobilizovat.“