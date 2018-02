Spolupráce s Reichelem a Ručinským? Nepřesvědčili jsme je, říká Šlégr

Po trenérské výměně to zatím v hokejovém Litvínově není žádný šlágr, ale Jiří Šlégr svému týmu věří.

Přestože je v extralize poslední, řítí se do baráže a posledních 12 zápasů projel.

„Co přišly poslední posily, mužstvo se zvedá. A zvedá se mu i sebevědomí,“ pozoruje zlatý olympionik. Až v osmém zápase pod novým realizačním týmem, kterému šéfuje právě Šlégr, Verva bodovala – v úterý padla se Zlínem 3:4 v prodloužení.

Co je potřeba vypilovat?

V ofenzivě už máme větší tlak, určitě musíme zapracovat na defenzivě. Nějakým způsobem jsme předělali bránění, ale proti Zlínu jsme se vrátili zase k levému křídlu dozadu. U toho pravděpodobně zůstaneme, ale ne u všech lajn, protože noví kluci to nikdy nehráli. Nakombinujeme to. V tréninku je potřeba zapracovat na systémových věcech. Zápas se Zlínem už vypadal úplně jinak než ty předchozí.

Série porážek Litvínova Verva - Chomutov 2:3 sn

Jihlava - Verva 5:4

Verva - Pardubice 1:2

Vítkovice - Verva 6:3

Verva - Kometa 1:4

Verva - Plzeň 4:5

Liberec - Verva 5:1

Hr. Králové - Verva 7:3

Verva - Jihlava 1:3

Verva - Sparta 1:4

Olomouc - Verva 4:2

Verva - Zlín 3:4 PP



V čem hlavně?

Pro mě bylo důležité, že kluci to nevzdali. Přestože prohrávali 0:2, našli odhodlání a sílu srovnat. A pak znova v posledních vteřinách utkání. To jsou střípky, kterých se musíme držet a z nich poskládat mozaiku do budoucích bitev.

Přesto přišla už 12. porážka v řadě. Jak vás to frustruje?

Mě to strašně mrzí. Proto jsem se odhodlal jít na střídačku, vzít na sebe odpovědnost vedoucího realizačního týmu. Máme před sebou strašnou spoustu práce, protože kádr se mění den ode dne. Nabrali jsme nové kluky, které musíme nechat hrát, aby nasbírali 15 startů nutných pro případnou baráž. Někteří kvůli tomu naopak stojí, ale potřebujeme širší kádr. To je pro nás asi stěžejní, protože zranění vždy přicházejí.

Na Zlín dorazilo už jen něco málo přes dva tisíce fanoušků. Taky to těžce nesou.

Což je přirozené. Jestliže jsme poslední a výkony nebyly dobré, sám jsem za to nebyl rád. Nicméně věřím v mužstvo, věřím, že se nastartuje, síla tam bude. Když se podíváme na sestavu, vůbec není špatná. Jde jen o to, aby si to kluci v hlavě uvědomili a začali táhnout za jeden provaz. A taky aby se zkonsolidovala obranná činnost; dostáváme hodně gólů a jsme dost vylučovaní. To nás poráží. A nemyslím si, že by bylo dobré, abychom se poráželi sami. Je potřeba na tom zapracovat.

Trenér Ondřej Weissmann vede tréninky, ale zápasy sleduje z tribuny. Nepůjde na střídačku? Nechystáte v realizačním týmu ještě nějaké změny?

Bavíme se o tom dennodenně, je to určitě něco, co je na pořadu dne. Uvidíme, jak to bude pokračovat v příštích zápasech. Je to něco, co by určitě dávalo smysl. Možná se ještě na něčem domluvíme.

Mohl by přijít kouč odjinud?

To momentálně úplně ne. Ale nikdy neříkejme nikdy. Rozhodně nechceme pokračovat v tom, abychom neustále prohrávali. Myslím si, že i divák si zaslouží, abychom hráli lepší hokej. Proti Zlínu to lepší bylo. A musíme na to navázat. Pokud budeme dělat změny, tak ne razantní, šlo by o nějakou pomoc.

Nezkoušel jste oslovit kamarády a olympijské vítěze Martina Ručinského a Roberta Reichela?

Pokusil jsem se s nimi na tohle téma mluvit, ale nepovedlo se mi je úplně přesvědčit. Robert má kluka za mořem a chce ho navštěvovat, což je absolutně přirozené a respektuji to. Martin bydlí v Praze a má svoje aktivity. Není to tak, že bychom je přehlíželi, naopak jsme je oslovili. A když tady jsou, věci s nimi konzultujeme. Snaží se nám alespoň takhle pomoct.

Fanoušci řeší, že brankář Petrásek už si nezachytá. Co vy na to?

To chci určitě dementovat. Rozhodně se to nezakládá na pravdě. Je zraněný, ale ne natolik, aby už do konce sezony nenastoupil. Jakmile bude v pořádku, bude chytat.

Je teď prioritou stoprocentní doléčení vašich marodů?

Ano. Abychom v dnešní situaci hráče vypustili do zápasu nedoléčené, oni se znovu zranili a my je nemohli měsíc a půl použít, to bychom nechtěli. Musíme být trpěliví. Věřím, že i divák bude trpělivý s námi. Nic jiného nám nezbývá.

Kdo je nejblíž k návratu?

Naposledy naskočil Jánský, další útočník Černý by měl být v brzké době. A myslím, že i Petrásek.

Obránce Kubát po zbytečných vyloučeních dostal pokutu a byl mimo sestavu. Pomohlo to?

Šlo především o to, že by sám hráč měl být natolik disciplinovaný, že by neměl vůči mužstvu dělat takové excesy. Proto přišlo, co přišlo. Já nejsem zastánce někoho trestat nebo rozdávat pokuty. Ale jestli si to hráč neuvědomí sám, potřebuje to dostat najevo. Já to dal najevo touhle formou. A zrovna proti Zlínu podal Karel velice slušný výkon. Každý z hráčů ví, co se dneska děje, v jak vážné situaci jsme.

Šlo o ojedinělou pokutu, nebo jste jich rozdali víc?

Už to nějakým způsobem proběhlo, teď je potřeba to zklidnit, stmelit, trénovat a jít do dalších bojů s čistou hlavou.

V případné baráži byste mohli narazit na Jaromíra Jágra v dresu Kladna. Co vy na to?

A Petr Nedvěd má hrát za Benátky… Jestli to má znamenat, že já za Litvínov? (úsměv) Tak daleko nepřemýšlím, momentálně se soustředíme, abychom zkonsolidovali tuhle partu, kterou máme. My v ni věříme. Uděláme všechno pro to, aby náš hokej byl zase líbivý.