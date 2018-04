Zestárnul jsem o deset let, popisuje barážové útrapy litvínovský Šlégr

Říkal jste si, co by bylo, kdyby klub poprvé spadl do první ligy?

Nechtěl jsem si to připouštět. Pravdou je, že jak v Jihlavě, tak v Litvínově jsem navštívil kostel a promluvil jsem si s Ivanem. Když je člověk v­ ouzkých, hledá všemožné cesty. Ale nechtěl jsem si dát do hlavy, že by to nemělo dopadnout. Jsem totiž zastáncem toho, že jakmile máte negativní myšlenku, stane se to.

Jak vás to vyčerpalo?

Vážně se cítím o deset let starší, během baráže jsem spal málo. Litvínovský hokejový klub je pro mě vším, mám černožluté srdce, jsem na to hrdý a pyšný. A hrozně by mě trápilo, kdybych se podílel na historickém sestupu. Zvlášť po historickém titulu, z kterého jsem měl obrovskou radost. Do dnešního dne jsem si myslel, že nejhorší zážitek v ­hokeji bylo vypadnutí na mistrovství světa v Praze 2004...

Kde se baráž zlomila?

Tři kola před koncem doma s Jihlavou, kdy jsme v poslední třetině utkání otočili na 3:2. Po 2. třetině mi bylo hodně ouzko. Viděl jsem, že mužstvo nemá moc sil navíc, přitom jsme to museli zvrátit, abychom extraligu udrželi. I díky fanouškům se to povedlo. Vytvořili takovou atmosféru, že se hráči vyždímali a namotivovali se.

Tehdy bylo cítit velké sepětí...

Jsme rádi, že máme fanoušky, jaké máme. Sezona se nepovedla celá, přesto za námi v těžkých chvílích stáli. A pořád chodili. Je to známka, že Litvínov je hokejové město. A­ my se k tomu musíme postavit a ­připravit příští sezonu tak, aby z ­toho měli zase radost.

Fanoušci žádali hlavu generálního manažera Roberta Kysely. Budete řešit i jeho pozici?

Vyloučené není nic. Nechci dělat unáhlené rozhodnutí, ve čtvrtek zasedá představenstvo (Šlégr je jeho předsedou), uvidíme, jak se k tomu postaví. Musíme zanalyzovat celou sezonu a možná celé roky od mistrovského titulu z roku 2015. Zjistit, co se udělalo špatně. Opravdu není přijatelné, abychom během tří let byli dvakrát v baráži. Není to systémová práce, my ji musíme změnit.

V klíčové partii proti Jihlavě málem hrál útočník Doležal, což by byla pohroma, protože podle řádů nesměl. Čí to byla chyba?

Neukazoval bych prstem. Jsem rád, že nedošlo k tomu, aby nastoupil. Zápas, který jsme hekticky otočili, by skončil kontumačně 0:5. Nebylo by příjemné podívat se divákům do očí. Chyba se někdy stane.

Platí, že už nebudete trenérem?

Jednoznačně. Avizoval jsem, že trénování zatím není něco, po čem bych úplně toužil, co bych chtěl dělat. Prvním krokem bude najít trenéra pro příští sezonu.

Byl špatně složený kádr?

Přivedli jsme spoustu hráčů, které bychom možná za normálních okolností nevzali. Musíme si zanalyzovat, kdo byl přínosem a kdo ne. S­ většinou hráčů není podepsáno. Oslavíme, že jsme se udrželi v extralize, ale na druhou stranu musíme okamžitě pracovat na kádru pro příští sezonu. Jak v kanceláři, na trenérské lavičce i v hráčské kabině. Abychom byli rozhodně lepší. Přestupová politika se musí změnit, neudělali jsme posily, abychom byli na play off vlně. Za mě si myslím, že ta analýza nebude příjemná.

Vyjádřil vám majitel podporu pro případ, že byste sestoupili?

Skupina Unipetrol za námi stála i v nelehkých dnech. Podpora byla přislíbená, i kdyby se to nepovedlo. Vlastníkům děkuji, pak se hokej dělá v hlavě líp. Unipetrol vnímá Vervu jako vlajkovou loď Ústeckého kraje a chce vybudovat silný klub, na který budeme pyšní.

Z první ligy by se nemusel klub dlouho vyhrabat. Cítil jste to taky?

Vím, že udržení extraligy bylo pro Litvínov zásadní záležitostí. Děkuji hráčům, děkuji fanouškům. Musíme se z toho všichni ve vedení poučit a pro příště tomu zamezit.