Sparta opět udržela těsné vedení. Hlavně díky gólmanovi, chválí Smejkal

Sparťané přitom v utkání dvakrát prohrávali, vždy se trefil chomutovský kapitán Michal Vondrka. Obrat dokonali právě díky trefě Smejkala. „Až na brejky, které jsme soupeři darovali, jsme je k ničemu moc nepustili. Získali jsme důležité tři body,“ liboval si Smejkal.

Pomáhá Spartě domácí atmosféra? Podle posledních výsledků to tak vypadá.

Ze začátku sezony jsme hráli hodně venku, což bylo těžké. Teď jsme stejně jako v pátek vyhráli, takže super.

Góly, které jste vstřelili, padaly zhruba do stejného místa. Záměr, nebo náhoda?

Já jsem to chtěl upřímně dát nahoru. Dal jsem do toho sílu a ono to šlo mezi nohy. Jsem rád, že to tam spadlo.

Brankář Honzík se rozchytal. Máte nyní jasnou jedničku?

Oba gólmani nás skvěle drží. Honzík teď chytal třikrát a třikrát jsme vyhráli, takže jen tak dál pro něj i pro nás.

Sebevědomí v kabině asi poslední dobou nechybí...

My jsme rádi, že máme za sebou všechny ty zápasy na Moravě. Teď, když pojedeme ven, tak to nebude žádná dálka. Je super, že dokážeme domácí led využít.

Budete mít čas odstranit chyby, které zatím děláte?

Zítra máme volno, což nám prospěje. V úterý do toho zase naskočíme a zlepšíme, co nám nešlo. Utkání s Boleslaví od nás nebylo moc dobré, dvě třetiny nás držel Honzík. Pak jsme do toho dali všechno a vybojovali to. Dnes se nám až na brejky soupeře utkání dařilo od začátku.