Říha je dobrá volba, říkají Sýkora a Vykoukal. Vlasák měl jiného favorita

Tomáš Vlasák

„Ač je Miloš Říha svéráz, tak hokeji rozumí. Můžeme ho hodnotit až podle toho nejdůležitějšího, což je mistrovství. Jsme sedm let bez medaile, tak uvidíme. Je kolem něho spousta dohadů, jestli ano, jestli ne, já sám říkám: je kontroverzní, ale dal bych mu čas. Koho bych na pozici reprezentačního kouče viděl nejraději? Chlapy na svém místě by byli Martin Straka a Libor Zábranský, ale u obou chápu, že jejich vytížení je obrovské. Já osobně jsem měl jiného favorita. Dovedl jsem si představit u národního mužstva Miloslava Hořavu. Chvilku mě trénoval v Plzni a vím, co hokeji dává a jak se chová. Navíc jsem v kontaktu s Pavlem Paterou, který s ním dělal v Kladně. Oba se shodneme, že je pro hokej ideálním typem.“

Marek Sýkora

„Z kandidátů, kteří byli, jsem si myslel, že by to mohl být Miloš Říha, protože je zkušený. Ti zbylí dva - Pešán s Varaďou - mají ještě chvíli čas. Jsou to ale dobří trenéři. Na posledním mistrovství se mi zdálo, že mužstvo potřebuje víc emocí, což je také záležitost trenéra. Není dobré, když tam nejsou hecíři. Dosud tam nikdo z trenérského štábu hecířem nebyl. Mimo Prospala, který ale říkal, že na reprezentační střídačce nebude řvát. Říha zkušenosti i věk na reprezentaci má. Je to člověk, který to může trošku rozbouřit. Neříkám, že je to ideální. Z nabídky, co bylo prezentováno, je to podle mě krok správným směrem. Samozřejmě nejsem věštec a uvidíme, jak to bude fungovat. V tuto chvíli si to ale myslím.“

Jiří Vykoukal

„Miloš Říha má spoustu zkušeností, byl to jediný volný trenér, který nebyl vázaný v klubu. Proto na něj padla volba. Vím, že se mluví o tom, že je zástupcem starší generace. Podstatné ale je, aby se věci dělaly tak, aby vyhovovaly týmu. Já třeba osobně za sebe můžu říct, že jsem poprvé trénoval jako hlavní trenér - sice pouze v první lize, ale musím říct, že jsem čerpal z literatury z roku 1968 a 1970. Vím, že tu jsou nové trendy, které je samozřejmě potřeba sledovat. Přesto si pořád myslím, že se věci musí dělat tak, aby fungovaly a byly prospěšné pro český hokej. Český hokej trápí jiné problémy než fungování trenéra. Třeba tabulkové odstupné.“