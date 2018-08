Hledá se majitel. Ústí je oddlužené i zajištěné, tvrdí jednatel klubu

Rozpočet máte 14 milionů korun, je to hraniční částka na 1. ligu?

Jednoznačně. Víc peněz Slovan určitě potřebuje a současný management klubu na navýšení rozpočtu usilovně pracuje. Pokud někdo umí sehnat víc nebo někoho takového zná, budu první, kdo mu přenechá svou pozici. Nikdo ze současného vedení tady není pro lpění na funkci. Jako ekonomický jednatel nechci v žádném případě Slovan zadlužit, a to ani na úkor sportovního výsledku. Přispět a pomoci Slovanu může kdokoliv. Každému, kdo dokáže zprostředkovat sponzora, se kterým uzavřeme smlouvu, zaplatíme velmi zajímavou provizi.

Proč už klub nevlastní Palírna U Zeleného stromu?

Palírna již Slovan majetkově opustila a přenechala svůj podíl mládeži. Nikdy nechtěla dlouhodobě vlastnit hokejový tým. Nyní je z ní hlavní partner na bázi reklamního vztahu. Ona jednoznačně pomohla před čtyřmi lety zachránit Slovan, bez podpory pánů Hagana a Kadlece by Slovan nepřežil.

Jaká je tedy majetková struktura klubu?

56 procent má mládež Slovanu, 20 procent ATT Investment SE, 13 procent já a pak 11 fyzických osob po jednom procentu. Právě s mládeží hledáme partnera, kterému by mohla větší část podílu přenechat. Mládež nepotřebuje mít většinu ve společnosti. Jediné, co potřebuje, je, aby hokejová licence nemohla bez jejího souhlasu opustit Ústí nad Labem nesportovní cestou.

Jak má takový partner vypadat?

Ekonomicky silný, který by chtěl ve Slovanu působit delší dobu a byl by schopen významně přispět do rozpočtu. My zase můžeme nabídnout bezdlužný klub s pokrytým rozpočtem na 1. ligu. Jsme si ale vědomi, že současných 14 milionů korun by za dva roky, kdy se začne zase sestupovat, nemuselo stačit. Mimochodem oddlužení Slovanu trvalo čtyři roky, kdy nová společnost musela převzít sportovní dluhy za akciovku, které byly navázány na licenci. Po loňské sezoně Slovan nedluží ani korunu. Musím poděkovat i současnému vedení města za podporu sportu a lidský přístup. Bez této podpory by Slovan již 1. ligu nehrál.

Jaký volíte rozpočet?

Razíme cestu vyrovnaného rozpočtu, výdaje nejsou vyšší než příjmy. Já jsem odpovědný za naplnění naplánovaných příjmů a za to, že se utrácí v mezích rozpočtu.

Dokážete i ušetřit?

Soutěž pro nás skončila 24. února, dali jsme si týden volno a začali práci, která dosud neskončila. Nejprve jsme se setkali se všemi sponzory, vyhodnotili sezonu a zjistili jejich záměr na ročník nový. 30. dubna jsme udělali finanční uzávěrku a vyšlo nám, co nás sezona 2017/18 stála. V lednu jsme ztratili šanci na play off, takže jsme udělali některá finanční opatření. A tak zbyla na účtu zajímavá částka pro příští sezonu. Jinak bychom skončili mírně v plusu či na nule.

Takže rozpočet na sezonu 2018/19 je naplněný?

Na základě nákladů minulé sezony jsme udělali plán nákladů bez platů hráčů na ročník nový. V květnu jsme měli první verzi plánu příjmů, a mohli jsme tak stanovit rozpočet na hráče. Byl v takové výši, aby celkový rozpočet byl pokryt z 80 procent.

Ještě 20 procent musíte sehnat?

Ano. Což se daří i díky novému partnerovi 1. ligy, na čemž finančně participujeme. K poslednímu červenci jsme měli rozpočet zajištěný na 92 procent.

Co když ho přeplníte?

Všechno, co bude nad sto procent, půjde do rozpočtu na hráče, to znamená do zkvalitnění kádru.

Proč osobně působíte ve Slovanu? Peníze to asi nebudou.

To opravdu ne. (smích) Jak říká v nadsázce sportovní jednatel Vláďa Evan: hráči, který chce do Slovanu za penězi, řeknu rovnou, ať si hledá angažmá jinde; s hráčem, který chce hrát za Slovan, se začnu bavit o podmínkách. My jim nabízíme nějaké peníze, ale nemáme šanci licitovat nebo soupeřit s jinými kluby. Já třicet let chodil na Slovan jako fanoušek a hokej hrál jako hobík, a když jsem dostal před pěti lety možnost vstoupit do Slovanu s cílem zachránit akciovku, neváhal jsem. Nakonec moje mise trvá doteď. Ale dokud mám Slovanu manažersky a ekonomicky co dát, tak rád budu pro něj pracovat. Je to moje srdcovka.

Akciovka, která hrála pod názvem Ústečtí Lvi, se tehdy dala zachránit?

Dala, ale akcionáři se rozdělili na dvě skupiny, které nebyly schopny se dohodnout.

Můžete být konkrétnější?

Jedna skupina byla ta, co nakonec založila společnost s ručením omezením. A druhá ta, co se později přesunula do Mostu a Kadaně. Názor ať si každý udělá sám.

Tipněte si: jak dopadne Slovan v nadcházející sezoně?

Kdybych to věděl, tak si vsadím a peníze dám do Slovanu. (smích) Ale já si myslím, že bude lepší než loni a že se vrátíme po roční odmlce do play off.