Pohnutý osud hokejového mezka: Franzén bojuje o normální život

Švédský hokejista pomohl v roce 2008 Detroitu vyhrát Stanley Cup, tehdy dal v 16 zápasech play off 13 gólů. V další sezoně skóroval 34krát, což je jeho osobní maximum. V dubnu 2009 podepsal v klubu nový kontrakt na 43,5 milionů dolarů platný do konce sezony 2019/20. Momentálně tedy stále vydělává, ale je na listině dlouhodobě zraněných hráčů, takže se jeho plat nezapočítává do platového stropu Red Wings. Franzén má také zlato z MS 2006.